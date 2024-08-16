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Богдан Буше осоромився через відео про "блогерський фронт": військові відреагували

Богдан Буше потрапив у скандал через відео про цінність блогерів (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Шелудяк (Буше) взяв участь у соціальному ролику, який торкнувся теми ставлення суспільства до медійних особистостей, особливо до блогерів. Користувачі мережі активно відреагували на відео, яке пізніше було видалено.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?”, які звернули на ролик увагу.

Деталі

У відео, яке опублікували на сторінках продакшн-студії GOVOR, з'явився її засновник, Буше, та чинний військовослужбовець.

За сюжетом, у закладі до них підходить офіціант і починає насміхатися над роботою блогерів, зазначивши, що їм після зйомок відео потрібен відпочинок.

"Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато і тяжко працюють. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети - перемоги", - зазначив військовий.

"Якщо вам цікаво, то ми не просто знімаємо відео… Кожен має бути на своєму місці", - додав Буше.

 

Реакція українців

Відео викликало у користувачів мережі, зокрема військових, бурхливу реакцію.

Так, до прикладу, у ветерана Дениса "Квебека", доброволця і ветерана "Азову" Діда Шинобі та захисника Маріуполя Давида "Хіміка" Касаткіна "соціальний ролик" викликав сміх.

  • Ми готові взяти ваш тягар на плечі, а ви наш відпочинок собі
  • Але ж ви ну хоч трохи відпочивайте
  • Обовʼязково відпочиньте
  • Це блогерський котел? Як ви вижили
  • Кров з очей чомусь пішла

Зазначимо, що наразі ролик зник з TikTok та Instagram продакшн-студії. Реакції його головних героїв також поки не було.

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