Богдан Буше осоромився через відео про "блогерський фронт": військові відреагували

Ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Шелудяк (Буше) взяв участь у соціальному ролику, який торкнувся теми ставлення суспільства до медійних особистостей, особливо до блогерів. Користувачі мережі активно відреагували на відео, яке пізніше було видалено.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?”, які звернули на ролик увагу.
У відео, яке опублікували на сторінках продакшн-студії GOVOR, з'явився її засновник, Буше, та чинний військовослужбовець.
За сюжетом, у закладі до них підходить офіціант і починає насміхатися над роботою блогерів, зазначивши, що їм після зйомок відео потрібен відпочинок.
"Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато і тяжко працюють. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети - перемоги", - зазначив військовий.
"Якщо вам цікаво, то ми не просто знімаємо відео… Кожен має бути на своєму місці", - додав Буше.
Відео викликало у користувачів мережі, зокрема військових, бурхливу реакцію.
Так, до прикладу, у ветерана Дениса "Квебека", доброволця і ветерана "Азову" Діда Шинобі та захисника Маріуполя Давида "Хіміка" Касаткіна "соціальний ролик" викликав сміх.
Зазначимо, що наразі ролик зник з TikTok та Instagram продакшн-студії. Реакції його головних героїв також поки не було.