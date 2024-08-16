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Богдан Буше оконфузился из-за видео о "блогерском фронте": военные отреагировали

Богдан Буше попал в скандал из-за видео о ценности блоггеров (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущий шоу "Хто зверху" Богдан Шелудяк (Буше) принял участие в социальном ролике, который затронул тему отношения общества к медийным личностям, особенно к блогерам. Пользователи сети активно отреагировали на видео, которое позже было удалено.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?", которые обратили внимание на ролик.

Подробности

В видео, опубликованном на страницах продакшн-студии GOVOR, появился ее основатель, Буше, и действующий военнослужащий.

По сюжету, в заведении к ним подходит официант и начинает насмехаться над работой блогеров, отметив, что им после съемок видео нужен отдых.

"Я не знаю, не хочу и не умею снимать. Но я знаю, что блогеры очень много и тяжело работают. Да, они не на фронте, но они делают очень многое для нашей общей цели - победы", - отметил военный.

"Если вам интересно, то мы не просто снимаем видео… Каждый должен быть на своем месте", - добавил Буше.

 

Реакция украинцев

Видео вызвало у пользователей сети, в том числе военных, бурную реакцию.

Так, например, у ветерана Дениса "Квебека", добровольца и ветерана "Азова" Деда Шиноби и защитника Мариуполя Давида "Химика" Касаткина "социальный ролик" вызвал смех.

  • Ми готові взяти ваш тягар на плечі, а ви наш відпочинок собі
  • Але ж ви ну хоч трохи відпочивайте
  • Обовʼязково відпочиньте
  • Це блогерський котел? Як ви вижили
  • Кров з очей чомусь пішла

Отметим, что ролик исчез с TikTok и Instagram продакшн-студии. Реакции его главных героев тоже пока не последовало.

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