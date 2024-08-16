Богдан Буше оконфузился из-за видео о "блогерском фронте": военные отреагировали

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В видео, опубликованном на страницах продакшн-студии GOVOR, появился ее основатель, Буше, и действующий военнослужащий.

По сюжету, в заведении к ним подходит официант и начинает насмехаться над работой блогеров, отметив, что им после съемок видео нужен отдых.

"Я не знаю, не хочу и не умею снимать. Но я знаю, что блогеры очень много и тяжело работают. Да, они не на фронте, но они делают очень многое для нашей общей цели - победы", - отметил военный.

"Если вам интересно, то мы не просто снимаем видео… Каждый должен быть на своем месте", - добавил Буше.

Срочно нужно придумать новую стадию кринжа, потому что обычное "кринж" уже недостаточно. Я еще от пустой коробки с приставкой для мальчика не отошла. pic.twitter.com/Wr3vzqjAZ5 — Учти (@iamulyshhh) August 15, 2024

Реакция украинцев

Видео вызвало у пользователей сети, в том числе военных, бурную реакцию.

Так, например, у ветерана Дениса "Квебека", добровольца и ветерана "Азова" Деда Шиноби и защитника Мариуполя Давида "Химика" Касаткина "социальный ролик" вызвал смех.

Ми готові взяти ваш тягар на плечі, а ви наш відпочинок собі

Але ж ви ну хоч трохи відпочивайте

Обовʼязково відпочиньте

Це блогерський котел? Як ви вижили

Кров з очей чомусь пішла

Отметим, что ролик исчез с TikTok и Instagram продакшн-студии. Реакции его главных героев тоже пока не последовало.