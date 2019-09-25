Богатство Заворотнюк: не все так радужно, как рассказывают

Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака головного мозга в одной из частных клиник Москвы (РФ) и находится в очень тяжелом состоянии, ранее была вынуждена продать недвижимость в Крыму из-за больших долгов после прогорания в бизнесе и покинуть полуостров после громкого скандала. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" еще в 2006 году решила переехать в Ялту, так как местный сухой воздух очень подходил для сына от второго брака Майкла, который страдал от астмы. Об этом передает "КП".

Актриса приобрела две виллы в поселке Отрадное общей площадью 200 квадратных метров на побережье и лично занималась дизайном новых апартаментов. Она собиралась жить в них со своим новым супругом фигуристом Петром Чернышевым.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк также вложилась в бизнес-проект по строительству ледового катка Ялта Ice. Однако из задумки ничего хорошего на практике не вышло, и в итоге актриса влезла в долги. Пытаясь расчитаться, Анастасия собралась было продать свою крымскую недвижимость, но на жилье звезды суд наложил арест.

Дело в том, что в 2010 году на актрису был подан иск о признании недействительной сделки купли-продажи и приватизации земли бывшего санатория (Заворотнюк вместе с виллами приобрела земельный участок, где раньше была база санаторий государственного значения, а до этого - имение графа Орлова-Давыдова).

По словам бывшего сотрудника ялтинской администрации, долги актрисы взял на себя местный депутат, который занимался лоббированием проекта по катку.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Настя не очень хорошо с ним поступила, а он, кроме прочего, был ее давним знакомым и соседом по апартаментам в "Рипарио". Понятно, что возвращаться в ялтинские квартиры актрисе совсем не хотелось", - заявил он.

Вопросом о недвижимости и земле занялась ялтинская прокуратура, дело даже могло закончиться уголовным производством.

В итоге Заворотнюк все же удалось продать квартиры под Ялтой.

Добавим, что сама Анастасия усматривала в судебном иске козни своего бывшего гражданского мужа Сергея Жигунова.

Как сообщалось ранее, 13 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк впала в кому, ее подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. А 14 сентября в СМИ появились сообщения, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало - у нее отнялась правая рука.