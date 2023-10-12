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"Бог забирає кращих" та "час лікує". Які фрази не варто використовувати для співчуття та підтримці при втраті близьких

Четвер 12 жовтня 2023 20:35
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"Бог забирає кращих" та "час лікує". Які фрази не варто використовувати для співчуття та підтримці при втраті близьких Як правильно підтримати людину при втраті близьких (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Спілкуватися з тим, хто втратив близьку людину - завжди дуже складно. Потрібно підібрати правильні слова та підтримати людину, а звичайні слова часом здаються дуже банальними та недоречними.

Як насправді можна підтримати людину у горі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Коаліцію ветеранських просторів" у Facebook.

Слова підтримки можуть також завдати біль

Людину, яка переживає біль і горе втрати, ранить не лише смерть близької людини, але й реакція тих, хто поряд.

Деякі слова психологи радять не вживати, а деякі - просто не можуть показати ваше співчуття. Інколи здається, що варто промовчати, але це може бути сприйматися як байдужість.

Після втрати близьких людина відчуває величезний біль, і щоб не зробити гірше, нам потрібно навчитися бути поряд, слухати, добирати слова та обіймати за потреби.

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Скриншоти

Варто пам'ятати:

  • Важливо бути тактовним і терплячим
  • Поважати людину та її бажання прожити горе по-своєму
  • Не тиснути, не применшувати горя, не давати порад

Які слова при втраті казати не варто

Якщо вам бракує слів, а просте "співчуваю" здається банальним, то не потрібно багато говорити або промовчати, краще скажіть від душі, що співчуваєте.

Якщо ви хочете підтримати людину, то уникайте фраз:

  • "добре, що вже не страждає"
  • "Бог забирає найкращих"
  • "треба жити далі"
  • "на небі йому буде краще"
  • "час лікує"
  • "отже так мало бути"

Краще щиро скажіть:

  • "мені шкода"
  • "я з тобою"
  • "якщо хочеш просто помовчати, я побуду з тобою"
  • "можу тебе обійняти?"

&quot;Бог забирає кращих&quot; та &quot;час лікує&quot;. Які фрази не варто використовувати для співчуття та підтримці при втраті близьких

Скриншот

Якщо ви прагнете допомогти, не варто:

  • залишати наодинці
  • кликати на розмови до сусіда, бо він закінчив духовну семінарію
  • уникати розмов про втрату
  • бути гіпертурботливим

Краще вислухайте, згадайте разом, будьте поруч або ж дайте час і простір для жалоби, якщо людина цього потребує.

Скажіть: "ти можеш на мене покластися", "скажи, якщо я можу бути чимось корисним".

&quot;Бог забирає кращих&quot; та &quot;час лікує&quot;. Які фрази не варто використовувати для співчуття та підтримці при втраті близьких Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як обрати психолога, який допоможе, а не тільки "викачає" гроші.

А також розповідали про те, як наші думки впливають на хід життя та змінюють його.

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психиатр