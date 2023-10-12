"Бог забирає кращих" та "час лікує". Які фрази не варто використовувати для співчуття та підтримці при втраті близьких

Спілкуватися з тим, хто втратив близьку людину - завжди дуже складно. Потрібно підібрати правильні слова та підтримати людину, а звичайні слова часом здаються дуже банальними та недоречними.

Як насправді можна підтримати людину у горі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Коаліцію ветеранських просторів" у Facebook.

Слова підтримки можуть також завдати біль

Людину, яка переживає біль і горе втрати, ранить не лише смерть близької людини, але й реакція тих, хто поряд.

Деякі слова психологи радять не вживати, а деякі - просто не можуть показати ваше співчуття. Інколи здається, що варто промовчати, але це може бути сприйматися як байдужість.

Після втрати близьких людина відчуває величезний біль, і щоб не зробити гірше, нам потрібно навчитися бути поряд, слухати, добирати слова та обіймати за потреби.

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Варто пам'ятати:

Важливо бути тактовним і терплячим

Поважати людину та її бажання прожити горе по-своєму

Не тиснути, не применшувати горя, не давати порад

Які слова при втраті казати не варто

Якщо вам бракує слів, а просте "співчуваю" здається банальним, то не потрібно багато говорити або промовчати, краще скажіть від душі, що співчуваєте.

Якщо ви хочете підтримати людину, то уникайте фраз:

"добре, що вже не страждає"

"Бог забирає найкращих"

"треба жити далі"

"на небі йому буде краще"

"час лікує"

"отже так мало бути"

Краще щиро скажіть:

"мені шкода"

"я з тобою"

"якщо хочеш просто помовчати, я побуду з тобою"

"можу тебе обійняти?"

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Якщо ви прагнете допомогти, не варто:

залишати наодинці

кликати на розмови до сусіда, бо він закінчив духовну семінарію

уникати розмов про втрату

бути гіпертурботливим

Краще вислухайте, згадайте разом, будьте поруч або ж дайте час і простір для жалоби, якщо людина цього потребує.

Скажіть: "ти можеш на мене покластися", "скажи, якщо я можу бути чимось корисним".

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