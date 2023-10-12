"Бог забирає кращих" та "час лікує". Які фрази не варто використовувати для співчуття та підтримці при втраті близьких
Спілкуватися з тим, хто втратив близьку людину - завжди дуже складно. Потрібно підібрати правильні слова та підтримати людину, а звичайні слова часом здаються дуже банальними та недоречними.
Як насправді можна підтримати людину у горі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Коаліцію ветеранських просторів" у Facebook.
Слова підтримки можуть також завдати біль
Людину, яка переживає біль і горе втрати, ранить не лише смерть близької людини, але й реакція тих, хто поряд.
Деякі слова психологи радять не вживати, а деякі - просто не можуть показати ваше співчуття. Інколи здається, що варто промовчати, але це може бути сприйматися як байдужість.
Після втрати близьких людина відчуває величезний біль, і щоб не зробити гірше, нам потрібно навчитися бути поряд, слухати, добирати слова та обіймати за потреби.
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Варто пам'ятати:
- Важливо бути тактовним і терплячим
- Поважати людину та її бажання прожити горе по-своєму
- Не тиснути, не применшувати горя, не давати порад
Які слова при втраті казати не варто
Якщо вам бракує слів, а просте "співчуваю" здається банальним, то не потрібно багато говорити або промовчати, краще скажіть від душі, що співчуваєте.
Якщо ви хочете підтримати людину, то уникайте фраз:
- "добре, що вже не страждає"
- "Бог забирає найкращих"
- "треба жити далі"
- "на небі йому буде краще"
- "час лікує"
- "отже так мало бути"
Краще щиро скажіть:
- "мені шкода"
- "я з тобою"
- "якщо хочеш просто помовчати, я побуду з тобою"
- "можу тебе обійняти?"
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Якщо ви прагнете допомогти, не варто:
- залишати наодинці
- кликати на розмови до сусіда, бо він закінчив духовну семінарію
- уникати розмов про втрату
- бути гіпертурботливим
Краще вислухайте, згадайте разом, будьте поруч або ж дайте час і простір для жалоби, якщо людина цього потребує.
Скажіть: "ти можеш на мене покластися", "скажи, якщо я можу бути чимось корисним".
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