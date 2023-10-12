"Бог забирает лучших" и "время лечит". Какие фразы не следует использовать для сочувствия и поддержки при потере близких
Общаться с тем, кто потерял близкого человека - всегда очень сложно. Нужно подобрать правильные слова и поддержать человека, а обычные слова иногда кажутся очень банальными и неуместными.
Как действительно можно поддержать человека в горе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Коалицию ветеранских пространств" в Facebook.
Слова поддержки могут также причинить боль
Человека, который переживает боль и горе потери, ранит не только смерть близкого человека, но и реакция рядом.
Некоторые слова психологи советуют не употреблять, а некоторые - просто не могут показать ваше сочувствие. Иногда, кажется, что стоит промолчать, но это может быть воспринимаемо как безразличие.
После потери близких человек испытывает огромную боль, и чтобы не сделать хуже, нам нужно научиться быть рядом, слушать, подбирать слова и обнимать при необходимости.
Скриншоты
Следует помнить:
- Важно быть тактичным и терпеливым
- Уважать человека и его желание прожить горе по-своему
- Не давить, не уменьшать горя, не давать советов
Какие слова при потере говорить не стоит
Если вам не хватает слов, а простое "сочувствую" кажется банальным, то не нужно много говорить или промолчать, лучше скажите от души, как вы сожалеете.
Если вы хотите поддержать человека, то избегайте фраз:
- "хорошо, что уже не страдает"
- "Бог забирает лучших"
- "надо жить дальше"
- "на небе ему будет лучше"
- "время лечит"
- "следовательно так должно было быть"
Лучше искренне скажите:
- "мне жаль"
- "я с тобой"
- "если хочешь просто помолчать, я побуду с тобой"
- "Могу тебя обнять?"
Скриншот
Если вы хотите помочь, не стоит:
- оставлять наедине
- звать на разговоры к соседу, потому что он окончил духовную семинарию
- избегать разговоров о потере
- быть гиперопекающим
Лучше выслушайте, вспомните вместе, будьте рядом или дайте время и пространство для траура, если человек в этом нуждается.
Скажите: "ты можешь на меня положиться", "скажи, если я могу быть чем-нибудь полезным".
Скриншот
Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать психолога, который поможет, а не только "выкачает" деньги.
А также рассказывали о том, как наши мысли влияют на ход жизни и изменяют его.