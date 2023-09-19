Психолог пояснила, як думки впливають на хід нашого життя та змінюють його
Насправді не кожен розуміє, що наші думки - це певний важіль, який неймовірно впливає на наше життя. Адже ми є там, де є наші думки, це варто розуміти.
Не дарма психологи радять мислити позитивно, адже від думок йдуть реакції у тілі, а тіло ніколи не обманює. Якщо людині страшно - це помітно. Але саме думки можуть допомогти нам побороти це, та інші негативні почуття.
Про те, яким чином думки змінюють все навколо нас, як можна управляти своїми думками та направляти їх на здійснення власних бажань, в коментарі РБК-Україна (проект Styler) розповіла психолог і арт-терапевт Тетяна Овчаренко.
Як думки впливають на якість нашого життя
Як зазначає Тетяна, думки запускають всі процеси та реакції у нашому організмі.
Тому, все те, що ми думаємо про себе, про світ, про відносини, про свої сили - тим ми і будемо володіти.
Тобто, якщо у вас позитивне мислення - ваше життя буде більш легким та вдалим. А от якщо ви постійно пригнічуєте себе у думках - ваша реальність краще не стане.
Перші кроки
Насправді дуже важливо відстежувати свої думки, адже це початок. Початок застою або змін. Якщо не вдається фіксувати думки у пам’яті, спробуйте вести щоденник.
Це дійсно працює, бо таким чином з’являється можливість передивитися та зрозуміти, що відбувається у нашому житті та навіщо. Тобто, можна знайти причину своїх невдач.
Всі хибні установки та думки - сидять у нашій голові. І їх необхідно переводити на відчуття. Лише тоді стає зрозуміло, що саме нам не подобається у нашому ж житті. Тобто, що ми хочемо змінити, що розкрити в собі, і можна навіть зрозуміти куди рухатися.
Але є і більш позитивна сторона. Адже коли ми починаємо розуміти, що відбувається з нами, ми маємо змогу віднайти справжнього себе, зустрітися зі своїми страхами віч-на-віч, шукати відповіді на свої питання всередині себе та зовні. І ось тоді перед нами відкривається новий світ. Той самий, про який ми мріяли колись, але під тиском своїх думок забули про це.
Що з нами відбувається у період змін
Тетяна зазначила, що в той момент, коли ми поринаємо у світ закритих емоцій та переживань, які проявляються думками та голосами в нашій голові, ми можемо знайти нового себе. Або ж навпаки відмовитися від певної частини своїх упереджень.
Це важкий досвід, оскільки ми не приймаємо себе повністю, а звідси й всі наші страждання. Тобто, все починається з думок. Все, що ми проектуємо - віддзеркалюється у нашій реальності. І якщо ваша реальність вас не влаштовує - змінюйте мислення.
Так, це нелегко, проте Тетяна радить знайти свого провідника, який може допомогти вам змінитися зсередини, а згодом і змінити своє життя. Необов’язково це може бути психолог або психотерапевт, адже для кожної людини є свій спосіб змін.
А ще навички самодопомоги є одним з основних способів зрозуміти себе і почати шлях до зміни мислення. І це вже про шлях "до себе".
За словами Овчаренко, ми часто боїмося невідомості - що чекає там, у майбутньому, як ми будемо себе почувати у новому стані, з новими думками. Нас лякає те, що ми більше не будемо такими, якими є наші рідні, тобто не жити за звичною моделлю поведінки та мислення. Але якщо бажання до змін сильніше, все це немає значення.
Як каже психолог, в такий період важливо помічати, що приносить у наше життя всесвіт. Якщо ви йдете своїм шляхом, до вас почнуть приходити можливості, здійснені бажання, люди. І тут є тонка грань, яка продемонструє, чи готові ви до нової моделі життя. Тобто відмовляєтеся ви від цього, або навпаки йдете у краще життя. І насправді ці реакції ми відчуваємо на підсвідомості.
Що нам заважає
Головною перепоною на цьому шляху є страх того, що ми станемо якоюсь абсолютно новою невідомою для себе людиною. Це вихід з зони комфорту, але ж саме це і просуває нас вперед.
Але якщо ви вже розумієте, що маєте бажання змінити своє життя і всесвіт сигналить вам зеленим - йдіть! Інакше світ почне транслювати вам потребу у змінах крізь біль. Тому, відстежуйте свої думки, навіть найнезначніші, на ваш погляд.
Проте у таких випадках варто зрозуміти тонку річ: перекладати відповідальність за свої зміни на всесвіт в жодному разі не можна. За словами Тетяни, від такої позиції змін чекати не варто.
Наші думки - це наш орієнтир і варіантів куди вони нас приведуть не так багато, як може здатися, на перший погляд. Або ми заганяємо себе у розпач, або ж виходимо на новий рівень, так би мовити, трансформуємося і починаємо проектувати нові звички та нові підходи до життя.
Наостанок психолог радить не дивитися на світ з позиції чорно-білих кольорів, дайте своїм думкам волю йти новими цікавими шляхами і ви побачите, яким насправді цікавим і багатогранним може бути світ.
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