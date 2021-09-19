"Бог создал человека и вдохнул в него жизнь": учебник по истории для 6 класса удивил украинцев

В сети обратили внимание на странности в украинском школьном учебнике по истории для шестого класса, в котором утверждается, что человека создал Бог, а неандертальцев нельзя считать первобытными людьми, так как у них нет духовности.

Речь идет об учебнике "Всемирная история. История Украины" интегрированный курс для 6 класса (авторы Александр Бандровский и Виталий Власов), 2019 года выпуска.

Женщина рассказала, что ее сын попросил почитать учебник, и вскоре сама она испытала калейдоскоп эмоций и узнала много удивидельных вещей.

"Я читаю... Шок... Почитав абзац, я переворачиваю на титулки, чтобы проверить какой мы читаем предмет... Шок. Еще страница, мы уже немного истерично смеемся.. Читаем... И когда я дохожу до страницы 17, где написано, что эти теории все о происхождении человечества полный бред, так как создал Бог человека и вдохнул в него жизнь... сын говорит "мама, не прикалывайся"... Я говорю, не я... Здесь написано... Он не верит, берет учебник в руки. Шок", - описала впечатления от учебника пани Анна.

Женщина задается вопросом, что же делать с этим учебником, который больше напоминает учебное пособие по христианской этике, чем истории.

Родители обратили внимание на ряд странностей в учебнике по истории для шестиклассников (фото: facebook.com/groups / Батьки SOS)

"Короче столько текста, а информации для ребенка - повний ноль... Зато вопросы по существу и очень интересные. Где ребенку на них ответ брать, если учебник говорит, что у неандертальцев не было духовности, поэтому они не первобытные люди... Бог создал человека и вдохнул в него жизнь", - пишет она.

Странности в учебнике по истории для 6 класса привлекли внимание родителей (фото: facebook.com/groups / Батьки SOS)