"Бог створив людину і вдихнув в неї життя": підручник з історії для 6 класу здивував українців

У мережі звернули увагу на дивацтва в українському шкільному підручнику з історії для шостого класу, в якому стверджується, що людину створив Бог, а неандертальців не можна вважати первісними людьми, оскільки у них немає духовності.

Йдеться про підручник "Всесвітня історія. Історія України" інтегрований курс для 6 класу (автори Олександр Бандровський та Віталій Власов), 2019 року випуску.

Жінка розповіла, що її син попросив почитати підручник, і незабаром сама вона випробувала калейдоскоп емоцій і дізналася багато дивовижних речей.

"Я читаю... Шок... Почитавши абзац, я перевертаю на титулки, щоб перевірити який ми читаємо предмет... Шок. Ще сторінка, ми вже трохи істерично сміємося.. Читаємо... І коли я доходжу до сторінки 17, де написано, що ці теорії всі про походження людства повна маячня, бо створив Бог людину і вдихнув в неї життя... син каже "мама, не приколюйся"... Я кажу, не я... Тут написано... Він не вірить, бере підручник в руки. Шок", - описала враження від підручника пані Анна.

Жінка задається питанням, що ж робити з цим підручником, який більше нагадує навчальний посібник з християнської етики, ніж історії.

Батьки звернули увагу на ряд дивацтв у підручнику з історії для шестикласників (фото: facebook.com/groups / Батьки SOS)

"Коротше стільки тексту, а інформації для дитини - повний нуль... Зате питання по суті й дуже цікаві. Де дитині на них відповідь брати, якщо підручник говорить, що у неандертальців не було духовності, тому вони не первісні люди... Бог створив людину і вдихнув у неї життя", - пише вона.

Дивацтва в підручнику з історії для 6 класу привернули увагу батьків (фото: facebook.com/groups / Батьки SOS)