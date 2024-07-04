"Бог обрав мене". Жінка впала у кому, а потім воскресла та розказала про "загробне життя"

Молода жінка опинилася в лікарні через те, що знепритомніла після нападу астми. Лікарі помістили її у штучну кому, а після пробудження через три доби вона розповіла, що спілкувалася з Богом та бачила загробне життя.

Що саме розповіла жінка після пробудження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

24-річна Маріандре Карденас з Гватемали пережила жахливий досвід. Вона графічний дизайнер і працює вдома. Одного разу вона відчула, що її горло почало закладати й вона задихається. Її обличчя ніби "засинало", усе в очах крутилося і вона втратила дар мови.

Перш ніж вона втратила свідомість, вона встигла надіслати мамі та братові повідомлення з проханням про допомогу. Коли вони приїхали, то знайшли Маріандре без свідомості.

Лікарі припустили, що причиною інциденту став напад астми та негайно доставили її у лікарню. А там її ввели у штучну кому, щоб дати організму відновитися.

"Я більше майже нічого не чула, і тіло моє більше не реагувало. Останнє, що я чула, як медсестра чи лікар вимовили фразу: "вона покинула нас". І в мить ока я перестала бути на Землі й з'явилася десь ще", - розповіла жінка.

Вона описала, що опинилася у місці, повному світла, але без сонця, без місяця, без зірок. Вона сиділа за довгим столом, наповненим їжею, якої ніколи не бачила. Крім неї там було ще багато людей, які вже не мали людського тіла, а були істотами світла. Ніхто не говорив один з одним голосом, а скоріше розумом.

"Я теж так спілкувалася, але для мене це було нормально, тому що для мене все було так, ніби я завжди була там. Я не пам'ятала свого минулого життя, своєї сім'ї, ні Землі, для мене цього ніколи не існувало", - розповіла Маріандре.

Маріандре впала в кому, а потім воскресла (фото: @gmariancar)

А далі з нею сталося те, чого вона зовсім не очікувала.

"Я відчувала найбільшу любов до всіх тих істот, я відчувала, що всі вони були частиною мене, а я частиною них. Переді мною сидів Бог. Я знаю, що це був Бог, тому що він був найбільшим світлом, він був тим, хто освітлював усе. Я не бачила його обличчя, але знала, що він сміється", - описала жінка.

Вона додала, що Бог був дуже щасливий та усміхнений і її вразило те, як він сміявся разом з усіма.

"Він звертав увагу лише на мене і сміявся зі мною. Але водночас він приділяв таку ж увагу всім іншим істотам, які були в цьому місці. Ми спільно святкували мій приїзд, хоча я не знала, що щойно прибула, оскільки не пам'ятала свого минулого життя", - розповіла Маріандре.

Навколо себе вона бачила кольори зовсім по-іншому, і зізнається, що ніколи не відчувала себе більш повноцінною, з таким миром і радістю.

"Бог підвівся і взяв мене, відокремив від інших істот і сказав мені, що я маю повернутися. Я не зрозуміла і запитала його, куди та чому, якщо я не хочу йти. Він пояснив мені, що я збираюся повернутися, бо мій час ще не прийшов, і повинна повернутися "заради кохання", - розповіла жінка.

А за декілька хвилин Маріандре вийшла з коми. Для неї це було три години на небі, але на Землі вона провела у комі три доби.

Жінка впевнена, що три години спілкувалася з Богом (фото: @gmariancar)

Через декілька днів вона змогла повернутися додому з належним відпочинком та турботою. Зараз жінка вже майже оговталася після інциденту. Але вона впевнена, що насправді зустріла Бога.

"Я не думаю, що це було марення. Я думаю, що це було те, що я мала жити, тому що так хотів Бог. Він вибрав мене, щоб показати мені, що відбувається після смерті, щоб розгадати цю велику таємницю. Я відчуваю, що він хотів поділитися зі мною часом, а потім повернув мене", - розповіла Маріандре.