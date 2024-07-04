"Бог избрал меня". Женщина впала в кому, а затем воскресла и рассказала о "загробной жизни"

Молодая женщина оказалась в больнице из-за того, что потеряла сознание после приступа астмы. Врачи поместили ее в искусственную кому, а после пробуждения через трое суток она рассказала, что общалась с Богом и видела загробную жизнь.

24-летняя Мариандре Карденас из Гватемалы пережила ужасный опыт. Она графический дизайнер и работает на дому. Однажды она почувствовала, что горло начало закладывать и она задыхается. Ее лицо будто "засыпало", все в глазах вертелось и она потеряла дар речи.

Прежде чем она упала в обморок, она успела послать маме и брату сообщения с просьбой о помощи. Когда они приехали, они нашли Мариандре без сознания.

Врачи предположили, что причиной инцидента стал приступ астмы и немедленно доставили ее в больницу. А там ее ввели в искусственную кому, чтобы дать организму восстановиться.

"Я больше почти ничего не слышала, и тело мое больше не реагировало. Последнее, что я слышала, как медсестра или врач произнесли фразу: "она покинула нас". И в мгновение ока я перестала быть на Земле и появилась где-то еще", - рассказала женщина.

Она описала, что оказалась в месте, полном света, но без солнца, без луны, без звезд. Она сидела за длинным столом, наполненным едой, которую никогда не видела. Кроме нее, там было еще много людей, которые уже не имели человеческого тела, а были существами света. Никто не говорил друг с другом голосом, а скорее разумом.

"Я тоже так общалась, но для меня это было нормально, потому что для меня все было так, будто я всегда была там. Я не помнила своей прошлой жизни, своей семьи, ни Земли, для меня этого никогда не существовало ", – рассказала Мариандре.

Мариандре впала в кому, а затем воскресла (фото: @gmariancar)

А дальше с ней произошло то, чего она совсем не ожидала.

"Я чувствовала величайшую любовь ко всем тем существам, я чувствовала, что все они были частью меня, а я частью них. Передо мной сидел Бог. Я знаю, что это был Бог, потому что он был величайшим светом, он был тем, кто освещал все. Я не видела его лица, но знала, что он смеется", - описала женщина.

Она добавила, что Бог был очень счастлив и улыбался, и ее поразило то, как он смеялся вместе со всеми.

"Он обращал внимание только на меня и смеялся со мной. Но в то же время он уделял такое же внимание всем другим существам, которые были в этом месте. Мы совместно праздновали мой приезд, хотя я не знала, что только что прибыла, поскольку не помнила своей прошлой жизни", - рассказала Мариандре.

Вокруг себя она видела цвета совсем по-другому, и признается, что никогда не чувствовала себя более полноценной, с таким миром и радостью.

"Бог поднялся и взял меня, отделил от других существ и сказал мне, что я должна вернуться. Я не поняла и спросила его, куда и почему, если я не хочу идти. Он объяснил мне, что я собираюсь вернуться, потому что мое время еще не пришло, и должна вернуться "ради любви", – рассказала женщина.

А через несколько минут Мариандре вышла из комы. Для нее это было три часа на небе, но на Земле она провела в коме трое суток.

Женщина уверена, что три часа общалась с Богом (фото: @gmariancar)

Через несколько дней она смогла вернуться домой с соответствующим отдыхом и заботой. Сейчас женщина уже почти оправилась после инцидента. Но она уверена, что действительно встретила Бога.

"Я не думаю, что это был бред. Я думаю, что это было то, что я должна жить, потому что так хотел Бог. Он выбрал меня, чтобы показать мне, что происходит после смерти, чтобы разгадать эту великую тайну. Я чувствую, что он хотел поделиться со мной временем, а потом вернул меня", – рассказала Мариандре.