Пенсіонерка "воскресла" у похоронному бюро, куди її привезли після оголошення смерті

Констанц Гланц, якій було вже 74 роки, тихо померла о 9:44 ранку 3 червня в будинку для літних людей у штаті Небраска. Працівники зробили усе, що було потрібно в таких ситуаціях, а потім запакували тіло у спеціальний мішок та відправили його у похоронне бюро. А згодом трапилося те, чого ніхто не очікував.

Про неймовірний випадок з "померлою" пенсіонеркою розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Тіло Констанц Гланц доставили у похоронне бюро Butherus-Maser and Love Funeral Home в Лінкольні, штат Небраска, США. І працівники похоронного бюро ледь не вискочили зі шкіри, коли помітили, що пенсіонерка дихає.

Персонал одразу відреагував та почав робити жінці штучне дихання та дзвонити в екстрені служби та поліцію.

Згодом Гланц відвезли до лікарні та в офісі шерифа округу Ланкастер підтвердили, що пенсіонерка на той момент була ще жива. Але згодом її знову оголосили мертвою - вдруге.

Старший помічник шерифа Бен Гаучін, якій працює вже 31 рік, зізнався, що ніколи не бачив нічого подібного.

Правоохоронці запевнили, що розслідування ще триває і наразі немає жодних ознак того, що хтось намагався відправити Констанц до могили передчасно.

"Наразі ми не змогли виявити жодних злочинних намірів з боку будинку для літніх людей, але розслідування триває. Констанц помістили до госпісу при будинку для літніх людей. У той час, коли вони вважали, що вона померла, офіс шерифа округу Ланкастер не направив коронера. Це не підпадало під ті параметри, щоб вони викликали нас для проведення коронерського розслідування. Констанц було 74 роки і її родину вже сповістили", - кажуть в офісі шерифа округу.