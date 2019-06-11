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За боевое содружество: у главы внешней разведки нашли медаль ФСБ

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 20:56
За боевое содружество: у главы внешней разведки нашли медаль ФСБ
Глава внешней разведки Владислав Бухарев (facebook.com/vladislav.buharev)

Стало известно, когда и за что Бухарев получил медаль ФСБ

У Владислава Бухарева, которого президент Владимир Зеленский назначил сегодня главой внешней разведки Украины, обнаружилась медаль ФСБ РФ. Об этом сообщает издание "Информатор".  

Владислав Бухарев – депутат от ВО "Батькивщина", родом из Сумской области. Он баллотировался в Верховную Раду в 2014 году по Сумской области от округа №162. О своей медали от ФСБ РФ он сообщил сам, вписав этот пункт в свои агитационные листовки.

"Почетная награда СБУ Медаль ФСБ России "За боевое содружество", - указано в тексте листовки.

Владиславу Бухареву 50 лет и из них он почти 15 лет проработал в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях.

В начале 2014 года он занял должность первого заместителя председателя СБУ, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, и через несколько месяцев стал офицером по особым поручениям Председателя Службы безопасности Украины. В ноябре 2014 года он стал депутатом Верховной Рады.

Что бросается в глаза в его биографии, так это то, что в период с марта 2010 года по март 2014 года он был обычным пенсионером органов СБУ.

За боевое содружество: у главы внешней разведки нашли медаль ФСБ

Скриншот фото (informator.news)

Как пишет издание "Цензор.Нет" со ссылкой на старые публикации Бухарева в Facebook, медаль ФСБ он получил более 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков.

В социальных сетях уже отреагировали на данную информацию и высказали недовольство тем, что человек, у которого есть медаль ФСБ, занял такой ответственный пост.  

  • Когда была эта медаль? Это важно. А сама по себе она – показатель опыта.
  • Это надо кричать на всю страну. Что он тут делает? Где вы видели в России на высших постах украинцев?
  • Ну что сказать? Нет слов.
  • Это не поддается никакой логике.

За боевое содружество: у главы внешней разведки нашли медаль ФСБЗа боевое содружество: у главы внешней разведки нашли медаль ФСБ

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Зеленского не сдержала эмоции во время брифинга.

А также рассказывали о том, что у президента Зеленского в кортеже появился еще один автомобиль.

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