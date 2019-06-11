За бойову співдружність: у глави зовнішньої розвідки знайшли медаль ФСБ

Глава зовнішньої розвідки Владислав Бухарев (facebook.com/vladislav.buharev)

Стало відомо, коли і за що Бухарев отримав медаль ФСБ

У Владислава Бухарева, якого президент Володимир Зеленський призначив сьогодні главою зовнішньої розвідки України, виявилася медаль ФСБ РФ. Про це повідомляє видання "Інформатор".

Владислав Бухарев – депутат від ВО "Батьківщина", родом із Сумської області. Він балотувався у Верховну Раду в 2014 році по Сумській області від округу №162. Про медаль від ФСБ РФ він повідомив сам, вписавши цей пункт у свої агітаційні листівки.

"Почесна відзнака СБУ Медаль ФСБ Росії "За бойову співдружність", - зазначено в тексті листівки.

Владиславу Бухареву 50 років і з них він майже 15 років пропрацював в органах Служби безпеки України на оперативних і керівних посадах.

На початку 2014 року він обійняв посаду першого заступника голови СБУ, начальника Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, і через кілька місяців став офіцером з особливих доручень Голови Служби безпеки України. У листопаді 2014 року він став депутатом Верховної Ради.

Що кидається в очі в його біографії, так це те, що в період з березня 2010 року по березень 2014 року він був звичайним пенсіонером органів СБУ.

Скріншот фото (informator.news)

Як пише видання "Цензор.Нет" з посиланням на старі публікації Бухарева в Facebook, медаль ФСБ він отримав понад 10 років тому за участь у міжнародній операції по запобіганню переправлення великої партії наркотиків.

В соціальних мережах вже відреагували на цю інформацію та висловили невдоволення тим, що людина, у якої є медаль ФСБ, зайняла такий відповідальний пост.

Коли була ця медаль? Це важливо. А сама по собі вона – показник досвіду.

Це треба кричати на всю країну. Що він тут робить? Де ви бачили в Росії на вищих постах українців?

Ну що сказати? Немає слів.

Це не піддається ніякій логіці.

Скріншот коментарів

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