Боевики решили переименовать Донецк: фото "указа"

Оккупанты на Донбассе переименовали Донецк в Сталино. Такое решение принял "глава" группировки "ДНР" Денис Пушилин, последовав примеру своих "коллег" из ОРЛО, которые неделю назад изменили название города Луганск на Ворошиловград.

Контролируемые РФ "ДНРовцы" намерены использовать название Сталино как альтернативное и на время различных памятных мероприятий, "в качестве символа".

Соответствующий "указ" Пушилина от 23 апреля опубликовал известный блоггер с ником Necro Mancer в своем Twitter.

Также на территории отдельных районов Донецкой области оккупанты решили "популяризовать историческое наименование "город Сталино" в такие даты:

"9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне.

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

8 сентября - День освобождения Донбассе от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в тексте "указа".

То есть практически один в один с "ЛНРовцами", за исключением последней даты - в ОРЛО отмечают День освобождения только лишь Луганска (14 февраля).

Боевики "ДНР" переименовали Донецк в Сталино (Фото: twitter.com/666_mancer)

Напомним, что первое название Донецка было Александровка - историки считают датой основания города 1779 год, когда украинские казаки основали населенный пункт, ставший теперь пригородом Донецка.

Следующее название было Юзовка - в честь валлийца (англичанина) Джона Джеймса Юза, который в 1869 году начал строительство металлургического завода рабочими поселка, названного в его честь.

Затем Юзовку в 1924 году переименовали в Сталино. А свое современное название Донецк получил от названия региона - Донецкого бассейна, названного так благодаря его размещению вдоль реки Донец.

Примечательно, что ровно пять лет назад - в апреле 2015-го - Юрий Луценко (тогда еще нардеп) предложил сепаратистам переименовать Донецк в Сталино, а Луганск в Ворошиловград и "радоваться той советской историей под дулами "вєжлівих" оккупантов из Кремля".

Как видим, в 2020 году оккупанты так и поступили.