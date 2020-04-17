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Оккупанты переименовали Луганск в Ворошиловград: фото документа

STYLERЖизнь    17.04.2020 - 14:03
Оккупанты переименовали Луганск в Ворошиловград: фото документа
Оккупанты решили переименовать Луганск (Коллаж РБК-Украина)

Террористы "ЛНР" приняли решение переименовать Луганск

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал указ, которым переименовал Луганск в Ворошиловград. Документ на своей странице в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко.

В указе отмечается, что новое название "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных с" Великой Отечественной войной".

В документе перечислены даты, к которым будет применяться новое название города.

"9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.
14 февраля – День освобождения Луганска (Ворошиловграда) от немецко-фашистских захватчиков". - сказано в документе.

Отметим, что россияне не имеют никакого отношения к основанию Луганска. Первыми, кто осмелился заселить Донскую степь, стали сербские гусары, которые присягнули на верность императрице Елизавете Петровне. В 1753—1755 годах по правительственному разрешению к ним присоединяются семьи хорватов, молдаван и болгар.

Оккупанты переименовали Луганск в Ворошиловград: фото документаДокумент о переименовании Луганска (Facebook)

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области будут судить организатора референдума о создании так называемой "ЛНР". Жительница города Горное будучи членом так называемой "участковой избирательной комиссии" формировала списки избирателей, выдавала "бюллетени", контролировала процесс и порядок голосования.

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