Бойовики вирішили перейменувати Донецьк: фото "указу"

Окупанти на Донбасі перейменували Донецьк на Сталіно. Таке рішення прийняв "голова" угруповання "ДНР" Денис Пушилін, наслідуючи приклад своїх "колег" з ОРЛО, які тиждень тому змінили назву міста Луганськ на Ворошиловград.

Контрольовані РФ "ДНРівці" мають намір використовувати назву Сталіно як альтернативну і на час різних пам'ятних заходів, "як символ".

Відповідний "указ" Пушиліна від 23 квітня опублікував відомий блогер під ніком Necro Mancer у своєму Twitter.

Також на території окремих районів Донецької області окупанти вирішили "популяризувати історичне найменування "місто Сталіно" в такі дати:

"9 травня - День Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

22 червня - День пам'яті та скорботи - день початку Великої Вітчизняної війни.

8 вересня - День визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників", - йдеться в тексті указу".

Тобто практично один в один із "ЛНРівцями", за винятком останньої дати - в ОРЛО відзначають День визволення лише Луганська (14 лютого).

Бойовики "ДНР" перейменували Донецьк на Сталіно (Фото: twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що перша назва Донецька була Олександрівка - історики вважають датою заснування міста 1779 рік, коли українські козаки заснували населений пункт, який став тепер передмістям Донецька.

Наступна назва була Юзівка - на честь валлійця (англійця) Джона Джеймса Юза, який в 1869 році розпочав будівництво металургійного заводу робочими селища, названого на його честь.

Потім Юзівку в 1924 році перейменували на Сталіно. А свою сучасну назву Донецьк отримав від назви регіону - Донецького басейну, названого так завдяки його розміщенню вздовж річки Донець.

Цікаво, що рівно п'ять років тому - в квітні 2015-го - Юрій Луценко (тоді ще нардеп) запропонував сепаратистам перейменувати Донецьк на Сталіно, а Луганськ на Ворошиловград і "тішитись тією радянською історією під дулами "вєжлівих" окупантів із Кремля".

Як бачимо, в 2020 році окупанти так і вчинили.