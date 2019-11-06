Снайпер Ярослава Никоненко получила орден "За мужество" посмертно

Зеленский наградил Ярославу Никоненко орденом "За мужество" посмертно (коллаж: РБК-Украина)

Ярослава Никоненко отправилась на Донбасс отомстить за погибшего отца

Ярослава Никоненко, военная из элитного подразделения Генштаба ВСУ, отдала свою жизнь за Украину 15 октября. Владимир Зеленский 5 ноября подписал указ, согласно которому орден "За мужество" III степени получили 20 военных, среди них - 16 посмертно.

Ярослава Никоненко стала единственной женщиной-военной в этом списке. Дочь "айдаровца" пошла на фронт, чтобы отомстить за гибель Сергея Никоненко. Младшая Сестра Ярославы Богдана также военная.

Ярослава прошла снайперскую подготовку перед отправкой на фронт. Девушка неделю выслеживала вражеского снайпера, но он выстрелил первым.

Ярослава Никоненко (фото: соцсети)

Стоит отметить, что до гибели отца Ярослава была волонтером, помогала в тылу, но на передовую не рвалась. Но после смерти Сергея Никоненко девушка закончила академию лидерства и две снайперские школы.

Девушку долго не отпускали на передовую, поскольку она дочь погибшего военного. Но ей пришлось обойти много преград, чтобы добиться своего.

Зеленский наградил Ярославу Никоненко орденом "За мужество" посмертно (скрин: president.gov.ua)

Ярослава отправилась на опасную позицию неподалеку от Марьинки, где погиб не один воин. Девушка стремилась отработать снайперские навыки, ведь отлично стреляла из автомата и винтовки.

У Ярославы Никоненко осталась 13-летняя дочь.