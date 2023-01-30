Боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з підбитого російського танка (відео і фото)

Українські захисники назвали врятованого пітона Куп'янськ - на честь міста, яке вони тоді звільняли в рамках контрнаступних дій.

Як розповів військовий ЗСУ Богдан, у вересні 2022-го під час бою він із побратимами в лісі підбив два танки противника, що обстрілювали їхні позиції. І ось під палаючою ворожою бронетехнікою боєць помітив змію - того самого пітона.

"Він був весь замурзаний... виповзав з-під танка. Я підбігаю, ловлю його як канат, і тягну за собою. Відбіг трохи, звернув його в клубок, під курткою затиснув, і побіг далі, бо танк почав вибухати", - каже воїн.

Триметровий пітон зараз проживає в Харкові (фото: Олександра Новосел / kh.suspilne.media)

Бійці пізніше з'ясували, звідки під російським танком могла взятися така змія.

"Там була елітна лазня, а в ній був тераріум. Коли ми підбили танк, ми пішли у розвідку, знайшли цю лазню вже розбиту, і там було багато змій... їх шматки валялися. Можливо, він і сам доповз до тих танків погрітися, проте я не виключаю, що вони його вкрали задля втіхи чи їжі... Ми часто знаходили на їхніх позиціях шкіри собак, кістки собак... Вони їдять все - це ж русня", - розповів Богдан.

Військовий привіз пітона до себе додому в Харків, і зізнається, що після цього "квартира стала його - коли я випустив пітона у квартирі, почав його боятися".

Триметровий пітон вимагає особливе харчування та догляд (фото: скріншот з відео)

Величезну змію треба було годувати. Він з друзями шукав відповідну їжу для нового улюбленця, але пізніше зрозумів, що надалі Куп'янську потрібен був повноцінний догляд та турбота, а сам Богдан часто на виїздах на бойових завданнях.

Тому звернувся до волонтерів, розповівши про "трофей, відбитий у росіян".

Боєць ЗСУ Богдан розповів про пітона, якого вдалося врятувати під Куп'янськом (фото: скріншот з відео)

"Я розумів, що тварина не винувата, і її треба годувати, а я часто на бойових виїздах місяцями, я боявся лишати його з дівчиною, бо це велика змія", - згадує Богдан.

Взявся доглядати пітона професор Харківського університету імені Каразіна Дмитро Шабанов, поселивши у себе вдома.

Харківський професор Дмитро Шабанов та військовий ЗСУ Богдан, разом із пітоном Куп'янським (фото: Олександра Новосел / kh.suspilne.media)

Науковець розповів, що Куп'янськ тепер відгодований, і раз на кілька тижнів ласує щуром.

Він зазначив, що взагалі пітони можуть досягати розмірів понад 6 метрів.

"Це досить молода особина, і з поведінки видно, що вона мала справу з людьми", - сказав професор.

Відео: історія про врятованого бійцем ЗСУ пітона

Коли про врятованого пітона Куп'янська вийшов сюжет у ЗМІ, з журналістами зв'язалася адміністраторка готельно-ресторанного комплексу "Камелот" Валентина Литвинова. Вона розповіла, що змія, ймовірно, їхній підопічний на ім'я Петя, і плазун раніше проживав у їхньому закладі до повномасштабного вторгнення РФ. Наразі готель зруйнований внаслідок обстрілів.

"Ми за ним доглядали - адміністратори та покоївки, він жив у тераріумі в холі готелю, там був обігрів, умови були добрі", - зазначила адміністраторка і додала, що пітона Петю доглядачі ласкаво називали Петрушею.

Пітон Куп'янськ міг проживати у місцевому готелі у тераріумі (фото: Олександра Новосел / kh.suspilne.media)

"Коли ще був маленький, його привезли сюди. Йому вже майже 20 років... Думаю, що це єдиний пітон на весь Куп'янськ був. Ми були так раді, що йому вдалося вижити", - каже Валентина.

Після деокупації жінка виїхала з Куп'янська, і зараз зізнається, що хоче відвідати колишнього улюбленця. Адміністраторка додає, що дуже вдячна військовому Богдану за порятунок пітона та професору Шабанову за турботу про нього.

Пітон Куп'янськ, ймовірно, раніше мав ім'я Петя (фото: скріншот з відео)