Боб левеш с фасолью: рецепт наваристого супа с Закарпатья

Боб левеш - это наваристый, ароматный суп с фасолью и копченостями, с кухни Закарпатья. Обычно его, как и бограч, варят в большом котле, а в конце приготовления, как в борщ, добавляют ложку сметаны.

О том, как готовить закарпатский боб левеш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Что нужно для блюда "боб левеш"

Для того чтобы приготовить сытный закарпатский суп "боб левеш", нужны следующие продукты:

копченые ребра - 600 г;

охотничья колбаса - 1 шт.;

домашняя колбаса - 150 г;

вода - 7 л;

кипяток - 0,5 л;

фасоль - 3,5-4 стакана;

морковь - 2-3 шт.;

лук - 2 шт.;

помидоры - 3 шт.;

корень сельдерея - 1 шт.;

мука - 2 ст. л.;

растительное масло - 2 ст. л.;

соль - по вкусу;

черный перец горошком - 10 шт.;

лавровый лист - 3 шт.;

чеснок - 6 зубцов;

молотая сладкая паприка - 3 ст. л.;

острый стручковый перец - 0,5 шт.;

петрушка - 1 пучок.

Как готовить боб левеш дома

Хотя этот суп готовили в котле на печи, такой суп можно приготовить дома, в кастрюле с толстыми стенками. Количество ингредиентов можно уменьшить в соответствии с размерами посуды.

Посуду, в которой будет готовиться боб левеш, нужно поставить на огонь. В выбранную кастрюлю необходимо сразу же налить воду.

Копченые ребра перед варкой можно дополнительно залить кипятком примерно на 5-10 минут - это сделает мясо более мягким и уберет лишнюю соль. После этого переложите ребра в холодную воду в кастрюле - они должны нагреваться вместе с жидкостью.

Если для этого супа используется старая фасоль, ее лучше замочить на ночь. Молодую, только что собранную фасоль достаточно промыть. Замоченную старую фасоль необходимо вбросить в кастрюлю сразу вместе с ребрами.

Замочите старую фасоль на ночь (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Очистьте лук, один из них нарежьте на небольшие кубики. Когда вода начнет кипеть, снимите с поверхности пенку. После этого вбросьте целый лук, лавровые листья и перец-горошек.

Промойте сельдерей, нарежьте его на небольшие кусочки - и бросьте в суп. После этого промойте и почистьте морковь, нарежьте ее на кубики и добавьте к ингредиентам в кастрюле.

Если используете молодую фасоль, самое время добавить ее в боб левеш - она варится гораздо быстрее старой. Перемешайте ингредиенты, извлеките с кастрюли ребра, разрежьте их на меньшие кусочки, однако не возвращайте в суп.

Слегка подсолите боб левеш и поставьте разогреваться сковороду, в которой будет готовиться заправка для блюда. Влейте в сковороду масло, всыпьте лук - и жарьте его до размягчения.

В это время нарежьте колбаски - и вбросьте часть в суп. Помидоры нужно бланшировать, чтоб снять с них кожицу.

После этого эти овощи нужно перебить в блендере до однородной массы, затем перелить жидкость в суп. Затем добавьте к блюду нарезанное мясо с ребер.

Пока боб левеш варится, добавьте к луку на сковороде другую часть нарезанной колбаски. Поджарьте колбаску в течение нескольких минут, а затем добавьте муку.

Чтобы улучшить вкус заправки, влейте в сковороду несколько ложек бульона. После этого добавьте паприку и жарьте продукты в течение нескольких минут, постоянно помешивая.

Чтобы заправка не пригорала, добавляйте жидкости с супа, чтобы сделать консистенцию соуса. Очистьте и измельчите чеснок, добавьте его в зажарку для аромата. Также необходимо добавить петрушку, предварительно промыв ее и обсушив.

Приготовьте зажарку для блюда (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Помешивая, готовьте заправку в течение нескольких минут, при необходимости доливая жидкость с кастрюли. Добавьте острый перец, готовьте соус еще несколько минут, а затем перелейте в кастрюлю с супом.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. По желанию, пока боб левеш варится, можно слепить клецки. Для этого к яйцу надо добавить щепотку соли и постепенно вмешивать муку, чтобы тесто было мягким.

Из теста нужно отщипывать кусочки и добавлять их в суп - и проварить блюдо еще 5-7 минут. Готовый боб левеш разлейте по тарелкам и добавьте сметану.