BMW впровадила технологію, яка усуває одну з найбільш дратівливих проблем під час водіння

BMW бере ініціативу у свої руки

У машині використовується система стеження за увагою, яка аналізує погляд і поведінку. Досить подивитися в дзеркало, щоб система зрозуміла намір змінити смугу і самостійно активувала сигнал повороту.

Якщо спробувати перебудуватися, не переконавшись у безпеці, - система утримання в смузі втрутиться і не дасть змінити напрямок. Але варто показати уважність - і автомобіль поступиться контролем.

Таким чином, у BMW зробили, здавалося б, неможливе - автомобіль сам нагадує водієві, що сигнали повороту важливі, і навіть бере цю функцію на себе.

Що ще відомо про BMW iX3

iX3 - перший електромобіль на новій платформі Neue Klasse, розрахований на далекі поїздки та розумне водіння. Заявлений запас ходу - до 650 км, швидка зарядка до 400 кВт дає змогу отримати близько 320 км пробігу всього за 10 хвилин.

В основі - обчислювальна система нового покоління на базі Qualcomm Snapdragon Ride, що отримала внутрішню назву "супермозок". Покращені камери і високоточний радар створюють об'ємну картину навколишнього світу.

Автомобіль вміє не просто слідувати смузі і перебудовуватися за командою, а проактивно підлаштовуватися під дії водія. І все це - без різких втручань і настирливих сигналів.

Крім "мозку", в iX3 встановлений ще й "Heart of Joy" - процесор, який об'єднує роботу всіх систем стійкості, розподілу тяги і управління моторами. Замість десятків розрізнених контролерів - єдине ядро, яке забезпечує чітку поведінку на дорозі і точне гальмування.

BMW iX3 (фото: Carsales)