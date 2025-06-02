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BMW представила екстремальний спорткар для дрифту: ось як він виглядає

Понеділок 02 червня 2025 17:25
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BMW представила екстремальний спорткар для дрифту: ось як він виглядає Фото: BMW представила екстремальний спорткар для дрифту (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник представив екстремальне спортивне купе BMW M2 CS. Заради зниження ваги і більшого спортивного антуражу машина отримала вуглепластикові елементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, з композиту виконані корпуси бічних дзеркал, дах, передній спліттер та масивний дифузор у задньому бампері. Однак головною зовнішньою відмінністю версії CS стала оригінальна вуглепластикова кришка багажника. На машині також встановлені ковані колеса діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Покупець зможе вибрати один із трьох типів шин: спортивні, трекові та "ультратрекові".

BMW представила екстремальний спорткар для дрифту: ось як він виглядає

Інтер'єр BMW M2 CS також рясно прикрашений вуглепластиком. Спортивні крісла обшиті шкірою Merino. Скошене кермо обшите алькантарою і має мітку нульового положення. На центральній консолі виділено кнопку доступу до вибору їздових режимів і гоночної телеметрії.

Рядна "шістка" S58 об'ємом 3,0 л в черговий раз форсована. Порівняно з базовим купе потужність збільшена з 480 до 530 к.с. Турбомотору асистує восьмиступінчастий "автомат". Вся тяга йде на задню вісь через електроннокерований диференціал M Sport.

BMW представила екстремальний спорткар для дрифту: ось як він виглядає

Першу "сотню" купе набирає за 3,8 секунди. Розгін до 200 км/год відбувається за 11,7 с. Екстремальне купе BMW M2 CS буде випущено обмеженим тиражем, але точну кількість машин поки що не розкрито.

Випускатимуть їх на заводі в мексиканському Сан-Луїс-Потосі. Пріоритетними ринками для версії M2 CS названо США, Китай та Німеччину. Старт продажів запланований на кінець літа, у Німеччині BMW M2 CS коштуватиме від 115 тисяч євро.

BMW представила екстремальний спорткар для дрифту: ось як він виглядає

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