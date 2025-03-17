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Мільярди доларів: у BMW розповіли про збитки від нових мит між США та Євросоюзом

Понеділок 17 березня 2025 13:11
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Мільярди доларів: у BMW розповіли про збитки від нових мит між США та Євросоюзом Фото: Олівер Ціпсе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

BMW втратить більше мільярда євро через торгівельні війни. Причому це "консервативний" прогноз. Якщо економічні розбіжності між США, Європою та Китаєм посиляться, втрати можуть виявитися ще більшими.

Про це заявив глава компанії Олівер Ціпсе, повідомляє РБК-Україна посиланням на Reuters.

Загороджувальні тарифи ще не набули чинності повною мірою, але вже впливають на ринок: споживачі менше купують, а інвестори менше вкладають.

Ціпсе заявив, що BMW очікує зниження прибутку у 2025 році на один мільярд євро. Найчутливіший удар по баварській компанії завдадуть нещодавно введені мита США та ЄС на електромобілі китайського виробництва.

Підливають олії у вогонь й нові заходи президента США Дональда Трампа. Так, 2 квітня він збирається ввести 25-відсоткове мито на автомобілі з Мексики, де BMW має підприємство в Сан-Луїс-Потосі. Втім, топ-менеджери компанії не очікують, що тарифи залишаться чинними протягом усього року.

У BMW, як і в інших європейських автогігантів, і без того падає прибуток. Минулого року зниження становило 37 відсотків, і прогнози на 2025 рік поки що не надихають. Компанія поставила менше 2,5 млн автомобілів по всьому світу. Найбільшим ринком залишається Китай, на який припало 29,2 відсотка проданих машин. На другому місці – США з 16,3 відсотка. Німеччина з 10,8-відсотковою часткою посіла третє місце.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відклав введення додаткових мит на імпорт автомобілів з Канади та Мексики, активувавши 30-денну відстрочку для товарів, що стосуються виробництва транспортних засобів і укладаються в рамки угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

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