Мільярди доларів: у BMW розповіли про збитки від нових мит між США та Євросоюзом

BMW втратить більше мільярда євро через торгівельні війни. Причому це "консервативний" прогноз. Якщо економічні розбіжності між США, Європою та Китаєм посиляться, втрати можуть виявитися ще більшими.

Загороджувальні тарифи ще не набули чинності повною мірою, але вже впливають на ринок: споживачі менше купують, а інвестори менше вкладають.

Ціпсе заявив, що BMW очікує зниження прибутку у 2025 році на один мільярд євро. Найчутливіший удар по баварській компанії завдадуть нещодавно введені мита США та ЄС на електромобілі китайського виробництва.

Підливають олії у вогонь й нові заходи президента США Дональда Трампа. Так, 2 квітня він збирається ввести 25-відсоткове мито на автомобілі з Мексики, де BMW має підприємство в Сан-Луїс-Потосі. Втім, топ-менеджери компанії не очікують, що тарифи залишаться чинними протягом усього року.

У BMW, як і в інших європейських автогігантів, і без того падає прибуток. Минулого року зниження становило 37 відсотків, і прогнози на 2025 рік поки що не надихають. Компанія поставила менше 2,5 млн автомобілів по всьому світу. Найбільшим ринком залишається Китай, на який припало 29,2 відсотка проданих машин. На другому місці – США з 16,3 відсотка. Німеччина з 10,8-відсотковою часткою посіла третє місце.