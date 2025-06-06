Німці "рулять": названі вживані авто, які найчастіше купували українці

Українці впродовж травня придбали понад 22 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року. Всього з початку року українці придбали 93,4 тисячі імпортованих легкових авто з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть:

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, тираж Skoda Fabia перевищив 5 млн автомобілів. П'ятимільйонну позначку Fabia здолала за 26 років, саме стільки часу минуло з моменту запуску моделі у 1999 році.

На сьогоднішній день це найдоступніша модель марки, яка в загальному обсязі продажів займає третє місце після Octavia та Kamiq. За минулий рік дилери продали 117 тисяч екземплярів Fabia.

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