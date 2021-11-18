Блюдо за 50 гривен: крем-суп из цветной капусты от участника "Адской кухни"

Участник программы "Адская кухня" Александр Громлюк поделился простым рецептом первого блюда, которое понравится и взрослым, и детям. Это крем-суп из цветной капусты.

Как приготовить полезное первое блюдо, которое согреет и насытит – читайте ниже.

"Крем-суп – очень нежное первое блюдо, которое просто готовится. В холодное время года оно и насыщает, и согревает. А еще такой суп выходит недорогим. Его себестоимость не превышает 50 грн. Ведь все продукты, которые вы для него купите, можно использовать и для приготовления других блюд", - рассказал Громлюк.

Ингредиенты

Цветная капуста – 300-350 г

Лук репчатый – 70 г

Картофель – 100 г

Сливки – 150 г

Вода (куриный или овощной бульон)

Масло растительное – 20 г

Сливочное масло – 20 г

Соль – по вкусу

Важное уточнение! Капусту для супа можно брать как свежую, так и замороженную. Свежую нужно очистить и проварить.

Способ приготовления:

1. Лук нарезаем и немного обжариваем на растительном масле. Добавляем туда предварительно очищенный и нарезанный картофель. Продолжаем обжаривать помешивая.

2. Перекладываем содержимое в кастрюлю, добавляем воды или бульона и провариваем.

3. Добавляем цветную капусту. Свежую, предварительно отваренную, лучше еще обжарить вместе с картошкой. Замороженную можем просто добавить в кастрюлю. Провариваем все вместе.

4. Когда капуста и картошка станут мягкими, влейте сливки и перебейте все блендером до однородной массы. Добавьте сливочное масло и доведите до вкуса солью.

"Можно насушить гренок в прованских травах и растительном масле и положить сверху на суп. Получается очень вкусно", – советует Александр Громлюк.

Посмотреть рецепты новых блюд в "Адской кухне" можно понедельник, в 19:00 на Новом канале.