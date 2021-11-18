Блюдо за 50 гривень: крем-суп з цвітної капусти від учасника "Пекельної кухні"
Учасник програми "Пекельна кухня" Олександр Громлюк поділився простим рецептом першої страви, яка сподобається і дорослим, і дітям. Це крем-суп з цвітної капусти.
Як приготувати корисне перше блюдо, яке зігріє і наситить – читайте нижче.
"Крем-суп - дуже ніжне перше блюдо, яке просто готується. У холодну пору року воно і насичує, і зігріває. А ще такий суп виходить недорогим. Його собівартість не перевищує 50 грн. Адже всі продукти, які ви для нього купите, можна використовувати й для приготування інших страв", - розповів Громлюк.
Інгредієнт
- Цвітна капуста - 300-350 г
- Цибуля ріпчаста - 70 г
- Картопля – 100 г
- Вершки - 150 г
- Вода (курячий або овочевий бульйон)
- Масло рослинне - 20 г
- Вершкове масло - 20 г
- Сіль - на смак
Важливе уточнення! Капусту для супу можна брати як свіжу, так і заморожену. Свіжу потрібно очистити та проварити.
Спосіб приготування:
1. Цибулю нарізаємо і трохи обсмажуємо на рослинній олії. Додаємо туди попередньо очищений і нарізану картоплю. Продовжуємо обсмажувати помішуючи.
2. Перекладаємо вміст в каструлю, додаємо води або бульйону і проварюємо.
3. Додаємо кольорову капусту. Свіжу, попередньо відварену, краще ще обсмажити разом з картоплею. Заморожену можемо просто додати в каструлю. Проварюємо все разом.
4. Коли капуста і картопля стануть м'якими, влийте вершки та перебийте все блендером до однорідної маси. Додайте вершкове масло і доведіть до смаку сіллю.
"Можна насушити грінок в прованських травах і рослинній олії та покласти зверху на суп. Виходить дуже смачно", - радить Олександр Громлюк.
Подивитися рецепти нових страв в "Пекельній кухні" можна понеділок, о 19:00 на Новому каналі.
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