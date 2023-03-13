Яблучний пиріг "п'ятихвилинка": готуємо без духовки і зайвих витрат

Складові

Яблука - 2 шт. (350-400 г)

Яйце - 2 шт.

Цукор - 80 г

Ванільний цукор - 10 г

Дрібка солі

Розтоплене вершкове масло - 25 г

Сметана або йогурт - 120 г (злегка тепла або кімнатної температури)

Борошно - 160 г

Розпушувач - 10 г

Кориця та цукрова пудра до смаку, щоб посипати пиріг зверху.

Покрокове приготування

Наріжте яблука на кубики.

Збийте 2 великі яйця кімнатної температури з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі.

Додайте розтоплене вершкове масло, сметану, борошно, розпушувач. Розмішайте тісто до однорідності.

Введіть у масу яблука.

Змастіть сковороду вершковим маслом, викладіть масу і випікайте під кришкою на маленькому вогні 30-40 хвилин. Переверніть пиріг за допомогою пергаменту та тарілки та випікайте ще 10 хвилин.

Змішайте цукрову пудру з корицею та посипте нею пиріг.