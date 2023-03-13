Яблочный пирог "пятиминутка": готовим без духовки и лишних затрат

Ингредиенты:

Яблоки - 2 шт. (350-400 г)

Яйцо - 2 шт.

Сахар - 80 г

Ванильный сахар - 10 г

Щепотка соли

Растопленное сливочное масло - 25 г

Сметана или йогурт - 120 г (слегка теплая или комнатной температуры)

Мука - 160 г

Разрыхлитель - 10 г

Корица и сахарная пудра по вкусу, чтобы посыпать пирог сверху.

Пошаговое приготовление

Нарежьте яблоки на кубики.

Взбейте 2 крупных яйца комнатной температуры с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель. Размешайте тесто до однородности.

Введите в массу яблоки.

Смажьте сковороду сливочным маслом, выложите массу и выпекайте под крышкой на маленьком огне 30-40 минут. Переверните пирог при помощи пергамента и тарелки и выпекайте еще 10 минут.

Смешайте сахарную пудру с корицей и посыпьте ею пирог.