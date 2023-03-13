Яблочный пирог "пятиминутка": готовим без духовки и лишних затрат

Если у вас нет духовки или времени затевать "большую выпечку", то рецепт-пятиминутка яблочного пирога - это ваш вариант.
Своим способом поделилась кулинар Alina FooDee в YouTube.
Нарежьте яблоки на кубики.
Взбейте 2 крупных яйца комнатной температуры с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.
Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель. Размешайте тесто до однородности.
Введите в массу яблоки.
Смажьте сковороду сливочным маслом, выложите массу и выпекайте под крышкой на маленьком огне 30-40 минут. Переверните пирог при помощи пергамента и тарелки и выпекайте еще 10 минут.
Смешайте сахарную пудру с корицей и посыпьте ею пирог.
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