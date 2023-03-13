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Яблочный пирог "пятиминутка": готовим без духовки и лишних затрат

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Понедельник 13 марта 2023 08:30
Яблочный пирог "пятиминутка": готовим без духовки и лишних затрат Как испечь вкусный яблочный пирог без духовки (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Если у вас нет духовки или времени затевать "большую выпечку", то рецепт-пятиминутка яблочного пирога - это ваш вариант.

Своим способом поделилась кулинар Alina FooDee в YouTube.

Ингредиенты:

  • Яблоки - 2 шт. (350-400 г)
  • Яйцо - 2 шт.
  • Сахар - 80 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Щепотка соли
  • Растопленное сливочное масло - 25 г
  • Сметана или йогурт - 120 г (слегка теплая или комнатной температуры)
  • Мука - 160 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Корица и сахарная пудра по вкусу, чтобы посыпать пирог сверху.

Пошаговое приготовление

Нарежьте яблоки на кубики.

Взбейте 2 крупных яйца комнатной температуры с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель. Размешайте тесто до однородности.

Введите в массу яблоки.

Смажьте сковороду сливочным маслом, выложите массу и выпекайте под крышкой на маленьком огне 30-40 минут. Переверните пирог при помощи пергамента и тарелки и выпекайте еще 10 минут.

Смешайте сахарную пудру с корицей и посыпьте ею пирог.

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