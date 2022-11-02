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Яблучний пиріг на кефірі: просто змішайте все і в духовку

Фото: Яблучний пиріг на кефірі (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний пиріг готувати дуже просто, адже основний час ви витратите на очищення яблук. А далі залишиться просто змішати все і поставити в духовку.

Рецептом поділилася кулінарка на каналі ТІАНА готувати просто.

Складники (склянка 250 мл):

  • яйце - 1 шт.
  • цукор - 1 склянка
  • ванільний цукор - 1 ч. л.
  • кефір - 1 склянка
  • борошно - 2 склянки
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • яблука - 4 шт.

Покрокове приготування

Вбийте в миску яйце, цукор і ванільний цукор, перемішайте. Додайте склянку кефіру, знову перемішайте. Двома частинами введіть муку з розпушувачем і перемішайте.

Додайте до тіста очищені і нарізані кубиком яблука. Перемішайте.

Перекладіть у форму, застелену пергаментним папером. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 45 хвилин.

Дайте пирогу вистигнути і посипте цукровою пудрою.

Раніше ми писали, як приготувати лінивий яблучний пиріг з лаваша.

Також читайте про рецепт яблучного пирога "Невидимка".

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