Яблучний пиріг на кефірі: просто змішайте все і в духовку

Яблучний пиріг готувати дуже просто, адже основний час ви витратите на очищення яблук. А далі залишиться просто змішати все і поставити в духовку.
Рецептом поділилася кулінарка на каналі ТІАНА готувати просто.
Вбийте в миску яйце, цукор і ванільний цукор, перемішайте. Додайте склянку кефіру, знову перемішайте. Двома частинами введіть муку з розпушувачем і перемішайте.
Додайте до тіста очищені і нарізані кубиком яблука. Перемішайте.
Перекладіть у форму, застелену пергаментним папером. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 45 хвилин.
Дайте пирогу вистигнути і посипте цукровою пудрою.
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