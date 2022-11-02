Яблочный пирог на кефире: просто смешайте все и в духовку

Яблочный пирог готовить очень просто, ведь основное время вы потратите на очищение яблок. А дальше останется просто смешать все и поставить в духовку.
Рецептом поделилась кулинар на канале ТІАНА готувати просто.
Вбейте в миску яйцо, сахар и ванильный сахар, перемешайте. Добавьте стакан кефира, снова перемешайте. Двумя частями введите муку с разрыхлителем и перемешайте.
Добавьте к тесту очищенные и нарезанные кубиком яблоки. Перемешайте.
Переложите в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.
Дайте пирогу остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Раньше мы писали, как приготовить ленивый яблочный пирог из лаваша.
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