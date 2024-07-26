Яблучний брауні без борошна і цукру: рецепт ароматної випічки для чаю чи кави

Що потрібно для брауні з яблуками

Для приготування цього ароматного яблучного брауні потрібні наступні інгредієнти:

какао - 4 ст. л.;

яйця - 4 шт.;

яблука - 4 шт.;

масло (або олія) - 1 ст. л.;

сода - 0,5 ч. л.;

лимонний сік - 1-1,5 ч. л.;

розпушувач - 1 ч. л.

Як готувати брауні з яблуками

Для цього брауні яблука потрібно помити, зрізати з них шкірку, а також видалити насіння і плодоніжку. Після цього розріжте яблуко на декілька частин і перетріть на м'ясорубці або в домашньому комбайні до стану пюре.

Водночас пюре немає бути однорідним - інакше тісто буде зарідким. Якщо ж вологи в яблучному пюре дуже багато, рідину можна злити за допомогою марлі.

Перекладіть пюре в глибоку миску і розбийте до нього яйця. Після цього влийте олію або додайте розм'якшене вершкове масло.

Після цього потрібно все перемішати до однорідної консистенції. Також можна додати яйця та олію до яблучного пюре в чаші блендера і змішати все за допомогою приладу.

Після цього всипте в масу какао - і ще раз перемішайте до однорідної консистенції. Какао можна обирати натуральне, несолодке, або ж використати солодке, таким чином підсолодивши випічку.

Зробіть тісто для брауні (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Після цього необхідно додати розпушувач, щоб тісто піднялося і стало пухким та повітряним. Для цього можна використати або 1 ч. л. розпушувача або 0,5 ч. л. соди, погасивши її оцтом або лимонним соком.

Після цього змастіть форму для випікання маслом і обережно перелийте шоколадну масу. Форму для випікання краще обирати керамічну або скляну - вона краще прогрівається, що сприяє підняттю тіста.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте яблучний брауні протягом 40-50 хвилин. Для того, щоб випічка просочилася рідиною з яблук, її можна охолодити.