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Яблочный брауни без муки и сахара: рецепт ароматной выпечки для чая или кофе

Как готовить брауни из яблок (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Такой брауни достаточно необычен, похож на выпечку из бананового теста, однако не столь сладок. Кроме этого, из-за основного ингредиента - яблока - выпечка становится чрезвычайно мягкой. Хотя яблочный брауни - специфическая выпечка, она также найдет своих ценителей.

О том, как готовить брауни с яблоками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно для брауни с яблоками

Для приготовления этого ароматного яблочного брауни требуются следующие ингредиенты:

  • какао - 4 ст. л.;
  • яйца - 4 шт.;
  • яблоки - 4 шт.;
  • сливочное масло (или масло растительное) - 1 ст. л.;
  • сода - 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок - 1-1,5 ч. л.;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.

Как готовить брауни с яблоками

Для этого брауни яблоки нужно помыть, срезать с них кожицу, а также удалить семена и плодоножку. После этого разрежьте яблоко на несколько частей и перетрите на мясорубке или в домашнем комбайне до состояния пюре.

В то же время пюре не должно быть однородным - иначе тесто будет жидким. Если влаги в яблочном пюре очень много, жидкость можно слить с помощью марли.

Переложите пюре в глубокую миску и разбейте в него яйца. После этого влейте масло или добавьте размягченное сливочное масло.

После этого нужно все перемешать до однородной смеси. Также можно добавить яйца и масло в яблочное пюре в чаше блендера и смешать все с помощью прибора.

После этого всыпьте в массу какао - и еще раз перемешайте до однородной консистенции. Какао можно выбирать натуральное, несладкое, или использовать сладкое, таким образом подсластив выпечку.

Сделайте тесто для брауни (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

После этого необходимо добавить разрыхлитель, чтобы тесто поднялось и стало пышным и воздушным. Для этого можно использовать или 1 ч. л. разрыхлителя или 0,5 ч. л. соды, потушив ее уксусом или лимонным соком.

После этого смажьте форму для выпечки маслом и осторожно перелейте шоколадную массу. Форму для выпекания лучше выбирать керамическую или стеклянную - она лучше прогревается, что способствует поднятию теста.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте яблочный брауни в течение 40-50 минут. Для того чтобы выпечка пропиталась жидкостью из яблок, ее можно охладить.

 

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