Домашні "Кабаноси": як приготувати смачні сиров'ялені ковбаски вдома

Сиров'ялені ковбаски, як-от "Кабаноси" - улюблена м'ясна закуска багатьох. До того ж приготувати "Кабаноси" можна в домашніх умовах, надавши їм неймовірного смаку.

Про те, як зробити сиров'ялені ковбаски вдома, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для сиров'ялених ковбасок

Для того, щоб приготувати сиров'ялені ковбаски, треба такі інгредієнти:

шинка свинина - 1 кг;

томатна паста - 3 ст. л.;

сушений часник - 1 ч. л.;

сіль нітритна - 10 г;

сіль звичайна - 10 г;

копчена паприка - 10 г;

гострий перець - на кінчику ножа;

суміш перців - 0,5 ч. л.

Як готувати сиров'ялені ковбаски

М'ясо для ковбасок потрібно обирати з мінімальними прожилками жиру - так ковбаски будуть смачнішими. Крім цього, якщо м'ясо менш жирне, ковбаски довше зберігатимуться, адже зменшується ймовірність окислення сала.

М'ясо потрібно охолодити та нарізати на невеликі шматочки, обрізавши зайві плівки. Після цього свинину потрібно перемолоти в м'ясорубці, використовуючи маленьке сито.

Це допоможе створити щільну текстуру та гладку консистенцію ковбасок. Всипте в готовий фарш спеції. Обов'язково використовувати нітритну сіль - вона допоможе знищити бактерії та зберегти м'ясо свіжим.

Разом зі спеціями додайте томатну пасту - вона поліпшує колір та текстуру. Втім, не варто додавати цього інгредієнта більше зазначеної кількості.

Ретельно перемішайте фарш, утрамбуйте його в мисці, а потім накрийте посуд харчовою плівкою. Поставте фарш в холодильник мінімум на 12 годин. За цей час відбудеться зміна щільності м'яса, смаку та аромату.

Ще раз перемішайте фарш після діставання з холодильника. Найлегше готувати сиров'ялені ковбаски за допомогою кондитерського мішка з насадкою.

Одразу формуйте ковбаски на решітках для сушіння або на деко. Для цього потрібно всього лише зробити смужку з фаршу, вичавивши масло кондитерського мішка.

Як зробити сиров'ялені ковбаски (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставте ковбаски в холодильник на 1-2 години, щоб вони підсохли. Спочатку виставте температуру в 50 градусів, а наприкінці сушіння - 70 градусів.

Час сушіння становитиме 6-12 годин, відповідно до товщини ковбасок та вологості фаршу. Обов'язково трохи відчиніть дверцята духовки, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Якщо сушити сиров'ялені ковбаски в сушарці, температуру слід одразу виставляти в 70 градусів. Таким методом сиров'ялені ковбаски сушать протягом 7-8 годин.

Готові сиров'ялені ковбаски повинні бути сухими на дотик та мати рівномірно зморщену поверхню.