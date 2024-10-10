Яблочное варенье, тающее во рту: рецепт вкусности на зиму
В октябре собирают зимние сорта яблок, которые могут храниться до весны. Но хранить яблоки можно и в форме вкусного варенья, которое будет радовать зимой.
О том, как готовить варенье из яблок на зиму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что нужно для яблочного варенья
Для того чтобы приготовить яблочное варенье, нужно следующие продукты:
- яблоки - 2 кг;
- сахар - 1-1,5 кг.
Как готовить яблочное варенье
Готовить яблочное варенье достаточно просто, но процесс имеет свои особенности. Сначала яблоки нужно помыть, обязательно очистить от кожуры и удалить семена с плодоножкой.
Кожура хуже разваривается и придает варенью горчинку. После этого яблоки нужно натереть на большой терке или нарезать на кусочки.
Для того чтобы варенье было однородным и без комочков, яблоки лучше перетирать. Хотя это дольше, чем нарезать фрукты на ломтики, это улучшит проварку плодов.
Чтобы сделать жидкое яблочное варенье, плоды натирают на терке (скриншот / Абетка рецептів)
Чтобы сделать яблочное варенье с кусочками фруктов, плоды нужно нарезать на дольки. В этом случае варенье будет иметь интересную текстуру.
Варенье можно делать с кусочками яблок (скриншот / Смачна кухня)
Нарезанные или натертые яблоки следует переложить в кастрюлю с толстыми стенками и засыпать сахаром. После этого можно либо поставить кастрюлю с яблоками на огонь, либо подождать несколько часов, чтобы сахар растаял и выделился сок.
Чтобы сварить варенье, сначала кастрюлю ставят на маленький огонь и массу доводят до кипения. Для того чтобы сохранить яблочные ломтики в готовом варке целиком, перемешивать массу нужно очень осторожно.
После закипания варенье нужно проварить в течение 5-10 минут, затем снять с огня и полностью охладить. На это может уйти примерно 4 часа.
Хотя варенье можно проваривать сразу после охлаждения, рекомендуют подождать еще несколько часов - так яблоки насыщаются сахаром и слегка карамелизуются, а варенье становится вкуснее.
Второй раз проваривать варенье нужно столько же времени, но можно увеличить время после охлаждения до третьего проваривания.
Чем дольше проваривать варенье - тем гуще оно будет. Но не стоит варить варенье дольше, чем в течение 10 минут. Кроме того, чтобы варенье было прозрачным, во время проварки нужно снимать пену.
Чем дольше варить яблоки, тем гуще будет варенье (скриншот / Абетка рецептів)
После третьей проварки горячее варенье нужно разложить по сухим стерилизованным банкам и плотно закрыть стерилизованными крышками. Банки с вареньем нужно перевернуть до полного охлаждения.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарные YouTube-каналы "Смачна сторінка", "Смачна кухня", "Абетка рецептів".