Яблоки снижают давление и повышают иммунитет: как выбрать лучший фрукт для здоровья

В одном яблоке (около 200 г) содержится 104 калории, 28 г углеводов, 5 г клетчатки, витамины С, В1, Е, К, медь и калий. Этот фрукт один из самых доступным, поэтому он может быть частью здоровой тарелки или приятным лакомством для перекуса.

Большинство полезных веществ содержится в кожуре яблока. Именно в ней находится половина клетчатки и большая часть полифенолов. Флавоноид эпикатехин помогает снизить артериальное давление.

В яблоках есть катехин, процианидин, эпикатехин и флорадизин. Но в большей концентрации они находятся именно в кожуре, хотя в мякоти их тоже много.

Конъюгаты кверцетина содержатся исключительно в кожуре яблок. Хлорогеновой кислоты обычно больше в мякоти, чем в кожуре

"Исследования показали, что яблоки с кожурой обладают большей антиоксидантной активностью и лучше подавляли пролиферацию раковых клеток по сравнению с яблоками без кожуры", - утверждает специалист.

Как выбирать яблоки

По словам доктора, выбирать яблоки стоит на свой вкус - они могут быть сладкие или с кислинкой. Кислые яблоки необязательно будут полезнее сладких или наоборот.

Концентрация полезных веществ может зависеть от сорта яблока, сбора урожая, хранения и обработки яблок.

Кому яблоки противопоказаны

Яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В частности, их не стоит употреблять людям с гастритом и язвой желудка.

Грубая клетчатка может вызвать вздутие живота, раздражение слизистой или обострение хронических заболеваний.

Как вкусно запечь яблоки

Ингредиенты:

яблоки

овсяные хлопья

корица, молотый имбирь

орехи

ложка меда (по желанию)

Способ приготовления:

Удалите сердцевину яблока. Смешайте все ингредиенты и положите внутрь яблока – это будет начинка. Потом нафаршированные яблоки поставьте в духовку и выпекайте до готовности.