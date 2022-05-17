Яблоки снижают давление и повышают иммунитет: как выбрать лучший фрукт для здоровья

Яблоки очень полезны для организма и содержат много полезных веществ. Большинство этих веществ содержится в кожуре, а не в самой мякоти.
Чем полезны яблоки и как нужно выбирать этот фрукт, рассказала доктор Толстикова.
В одном яблоке (около 200 г) содержится 104 калории, 28 г углеводов, 5 г клетчатки, витамины С, В1, Е, К, медь и калий. Этот фрукт один из самых доступным, поэтому он может быть частью здоровой тарелки или приятным лакомством для перекуса.
Большинство полезных веществ содержится в кожуре яблока. Именно в ней находится половина клетчатки и большая часть полифенолов. Флавоноид эпикатехин помогает снизить артериальное давление.
В яблоках есть катехин, процианидин, эпикатехин и флорадизин. Но в большей концентрации они находятся именно в кожуре, хотя в мякоти их тоже много.
Конъюгаты кверцетина содержатся исключительно в кожуре яблок. Хлорогеновой кислоты обычно больше в мякоти, чем в кожуре
"Исследования показали, что яблоки с кожурой обладают большей антиоксидантной активностью и лучше подавляли пролиферацию раковых клеток по сравнению с яблоками без кожуры", - утверждает специалист.
По словам доктора, выбирать яблоки стоит на свой вкус - они могут быть сладкие или с кислинкой. Кислые яблоки необязательно будут полезнее сладких или наоборот.
Концентрация полезных веществ может зависеть от сорта яблока, сбора урожая, хранения и обработки яблок.
Яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В частности, их не стоит употреблять людям с гастритом и язвой желудка.
Грубая клетчатка может вызвать вздутие живота, раздражение слизистой или обострение хронических заболеваний.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Удалите сердцевину яблока. Смешайте все ингредиенты и положите внутрь яблока – это будет начинка. Потом нафаршированные яблоки поставьте в духовку и выпекайте до готовности.
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