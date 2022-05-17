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Яблука знижують тиск і підвищують імунітет: як вибрати найкращий фрукт для здоров'я

Фото: Як вибрати найкорисніші яблука для здоров'я (unsplash-com)
Автор: Анна Шиканова

Яблука дуже корисні для організму і містять багато корисних речовин. Більшість цих речовин міститься в шкірці, а не в самій м'якоті.

Чим корисні яблука і як потрібно вибирати цей фрукт, розповіла доктор Толстікова.

В одному яблуці (близько 200 г) міститься 104 калорії, 28 г вуглеводів, 5 г клітковини, вітаміни С, В1, Е, К, мідь і калій. Цей фрукт один з найдоступніших, тому він може бути частиною здорової тарілки або приємним ласощами для перекусу.

Більшість корисних речовин міститься в шкірці яблука. Саме в ній знаходиться половина клітковини й велика частина поліфенолів. Флавоноїд епікатехін допомагає знизити артеріальний тиск.

У яблуках є катехін, проціанідін, епікатехін і флорадізін. Але в більшій концентрації вони знаходяться саме в шкірці, хоча в м'якоті їх теж багато.

Кон'югати кверцетину містяться виключно в шкірці яблук. Хлорогенової кислоти зазвичай більше в м'якоті, ніж в шкірці

"Дослідження показали, що яблука зі шкіркою мають більшу антиоксидантну активність і краще пригнічували проліферацію ракових клітин в порівнянні з яблуками без шкірки", - стверджує фахівець.

Як вибирати яблука

За словами доктора, вибирати яблука варто на свій смак - вони можуть бути солодкі або з кислинкою. Кислі яблука необов'язково будуть корисніше солодких або навпаки.

Концентрація корисних речовин може залежати від сорту яблука, збору врожаю, зберігання та обробки яблук.

Кому яблука протипоказані

Яблука протипоказані при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Зокрема, їх не варто вживати людям з гастритом і виразкою шлунка.

Груба клітковина може викликати здуття живота, подразнення слизової або загострення хронічних захворювань.

Як смачно запекти яблука

Інгредієнт:

  • яблуко
  • вівсяні пластівці
  • кориця, мелений імбир
  • горіх
  • ложка меду (за бажанням)

Спосіб приготування:

Видаліть серцевину яблука. Змішайте всі інгредієнти та покладіть всередину яблука – це буде начинка. Потім нафаршировані яблука поставте в духовку і випікайте до готовності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, медики назвали найнебезпечніші фрукти на ринках.

А також розповідали про те, який важливий елемент позбавить від проблем зі шлунком, який "барахлить" через стреси.

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яблокифруктыЗдорове харчування