Яблука знижують тиск і підвищують імунітет: як вибрати найкращий фрукт для здоров'я
Яблука дуже корисні для організму і містять багато корисних речовин. Більшість цих речовин міститься в шкірці, а не в самій м'якоті.
Чим корисні яблука і як потрібно вибирати цей фрукт, розповіла доктор Толстікова.
В одному яблуці (близько 200 г) міститься 104 калорії, 28 г вуглеводів, 5 г клітковини, вітаміни С, В1, Е, К, мідь і калій. Цей фрукт один з найдоступніших, тому він може бути частиною здорової тарілки або приємним ласощами для перекусу.
Більшість корисних речовин міститься в шкірці яблука. Саме в ній знаходиться половина клітковини й велика частина поліфенолів. Флавоноїд епікатехін допомагає знизити артеріальний тиск.
У яблуках є катехін, проціанідін, епікатехін і флорадізін. Але в більшій концентрації вони знаходяться саме в шкірці, хоча в м'якоті їх теж багато.
Кон'югати кверцетину містяться виключно в шкірці яблук. Хлорогенової кислоти зазвичай більше в м'якоті, ніж в шкірці
"Дослідження показали, що яблука зі шкіркою мають більшу антиоксидантну активність і краще пригнічували проліферацію ракових клітин в порівнянні з яблуками без шкірки", - стверджує фахівець.
Як вибирати яблука
За словами доктора, вибирати яблука варто на свій смак - вони можуть бути солодкі або з кислинкою. Кислі яблука необов'язково будуть корисніше солодких або навпаки.
Концентрація корисних речовин може залежати від сорту яблука, збору врожаю, зберігання та обробки яблук.
Кому яблука протипоказані
Яблука протипоказані при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Зокрема, їх не варто вживати людям з гастритом і виразкою шлунка.
Груба клітковина може викликати здуття живота, подразнення слизової або загострення хронічних захворювань.
Як смачно запекти яблука
Інгредієнт:
- яблуко
- вівсяні пластівці
- кориця, мелений імбир
- горіх
- ложка меду (за бажанням)
Спосіб приготування:
Видаліть серцевину яблука. Змішайте всі інгредієнти та покладіть всередину яблука – це буде начинка. Потім нафаршировані яблука поставте в духовку і випікайте до готовності.
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