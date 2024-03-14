Блокада польського кордону: які продукти можуть подорожчати в Україні

Блокада польського кордону триває уже декілька місяців і за цей час Україна втратила у митних платежах близько 8 мільярдів гривень. Бізнес зазнав фінансових втрат на понад 1,5 мільярда євро. А ще ця блокада впливає також і на споживчі ціни на деякі продукти, бо в Україну з-за кордону везуть багато товарів, у тому числі й з Польщі.

Що може подорожчати в Україні через те, що фури місяцями стоять на кордоні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар першого віце-президент Торгово-промислової палати України Михайла Непрана в ефірі "Перший Захід".

Експерт підкреслює, що попри воєнні обставини, економічна ситуація в Україні не є настільки критичною. Під час Другої світової війни у багатьох країнах встановлювалися карткові обмеження на основні продукти харчування та бензин, а в Україні такого не відбувається - всі необхідні товари доступні в достатній кількості.

Михайло Непран поспілкувався з підприємцями та дійшли висновку, що немає причин для песимістичних прогнозів на найближчі 2-3 місяці. Найближчим часом дефіциту певних товарів не очікується.

Однак, блокування кордону може призвести до незначного підвищення цін на свіжі тепличні овочі, які ввозяться з Європи через Румунію. Тим більше, що на кордоні частково пропускають машини, які везуть товари, що швидко псуються. Якщо їх будуть завозити іншою дорогою, то це вийде трошки дорожче.

Крім того, можна очікувати підвищення цін на елітні вина, коньяки, сири, бакалію, оливкову олію, рибу та морепродукти - це товари, які не виробляються в Україні. Очікується подорожчання таких товарів в середньому на 5-8%.

Багато овочів вирощується в Україні, особливо ті, що йдуть у стандартний набір для борщу. Вони не зазнають зростання цін. Тому підвищення цін на імпортні товари не будуть дуже відчутними для населення.