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В Україні обрушилися ціни на яйця: скільки зараз коштує ходовий продукт

Середа 13 березня 2024 09:08
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В Україні обрушилися ціни на яйця: скільки зараз коштує ходовий продукт Фото: В Україні подешевшали яйця (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень суттєво подешевшали яйця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мінфін.

Яйця в Україні подешевшали

За інформацією Мінфіну, вартість 10 яєць наразі коливається від 54,95 до 61,12 гривень. Різниця у цінах залежить від бренду та торговельної мережі.

Курячі яйця марки "Квочка" у кількості 10 штук пропонуються в супермаркеті за середньою ціною 54,95 гривень за десяток. У магазині Novus їх можна придбати за 53,99 гривень, а в Auchan- за 55,90 гривень.

Серед доступних пропозицій найдешевші курячі яйця "Ясенсвіт" у кількості 10 штук представлені в магазині Novus, за середньою вартістю у Varus та Auchan, а найдорожчі продаються в Megamarket. Ціни варіюються від 59,99 до 61,70 гривень відповідно.

У сегменті курячих яєць "Ясенсвіт" у кількості 18 штук ціновий діапазон коливається від 108,90 до 111 гривень, що в сумі дає середню вартість 109,63 гривень.

Вартість курячих яєць "Ясенсвіт" у кількості 30 штук рухається в межах 181,90-182,70 гривень, і середня ціна складає 182,30 гривень.

Чим корисні яйця

Окрім холестерину яйця містять чимало насичених жирів і вітамінів, мають великий вміст чистого білка і геть мало калорій.

Вони також містять поживні речовини, такі як лютеїн і зеаксантин, що є досить корисними для очей, і холін, який допомагає підтримувати здоров'я мозку та нервової системи.

До речі, в Україні продовжує дешевшати овоч, який торік бив усі рекорди по цінах.

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Яйця Ціни в Україні
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