Блокада польской границы: какие продукты могут подорожать в Украине

Блокада польской границы длится уже несколько месяцев, и за это время Украина потеряла в таможенных платежах около 8 миллиардов гривен. Бизнес понес финансовые потери более чем на 1,5 миллиарда евро. А еще эта блокада влияет также на потребительские цены на некоторые продукты, потому что в Украину из-за границы везут много товаров, в том числе и из Польши.

Что может подорожать в Украине из-за того, что фуры месяцами стоят на границе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана в эфире "Первый Запад".

Эксперт подчеркивает, что несмотря на военные обстоятельства, экономическая ситуация в Украине не столь критическая. Во время Второй мировой войны во многих странах устанавливались карточные ограничения на основные продукты питания и бензин, а в Украине такого не происходит - все необходимые товары доступны в достаточном количестве.

Михаил Непран пообщался с предпринимателями и пришел к выводу, что нет причин для пессимистических прогнозов на ближайшие 2-3 месяца. В ближайшее время дефицит определенных товаров не ожидается.

Однако блокировка границы может привести к незначительному повышению цен на свежие тепличные овощи, ввозимые из Европы через Румынию. Тем более, что на границе частично пропускают машины, которые везут скоропортящиеся товары. Если их будут завозить другой дорогой, то это получится немного дороже.

Кроме того, можно ожидать повышения цен на элитные вина, коньяки, сыры, бакалея, оливковое масло, рыбу и морепродукты - это не производимые в Украине товары. Ожидается подорожание таких товаров в среднем на 5-8%.

Многие овощи выращиваются в Украине, особенно идущие в стандартный набор для борща. Они не будут сильно дорожать. Поэтому повышение цен на импортные товары не будет очень ощутимым для населения.