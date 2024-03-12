В Україні продовжає дешевшати овоч, який торік бив усі рекорди по цінам

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому дешевшає цибуля

Це відбувається на тлі того, що в південних регіонах країн Центральної Азії розпочалася збірка нового урожаю лука, незважаючи на існуючий дефіцит цього продукту в західних країнах Європейського Союзу.

Протягом минулого тижня оптові ціни на цибулю впали в Молдові, Польщі та Узбекистані. Україна залишилася на тому ж рівні, проте мінімальна ціна вразливо знизилася через стрімке зростання пропозиції лука невисокої якості.

"Ціни на цибулю так само як і на багато інших товарів в агросекторі, мають певний цикл. Коли ціни високі, що, як правило, трапляється в кінці сезону, багато уваги приділяється високим цінам, і цей бізнес починає привертати нових, неосвічених учасників. Багато підприємців інвестують не в вирощування, а в легший, на їхню думку, бізнес - закупку лука під час збору для подальшої перепродажу після зберігання протягом 4-5 місяців за більш високою ціною. Вони користуються інформацією з попереднього сезону для орієнтування, і таким чином потрапляють у пастку, оскільки такої інформації явно не достатньо для прийняття правильного рішення", - пояснює Андрій Ярмак, економіст ФАО.

"Оскільки нові гравці в луковому сегменті зазвичай з'являються після сезону високих цін на цибулю, перекупщики зразу отримують п'ять неприємностей:

ціни на цибулю під час збору залишаються відносно високими, що зменшує ймовірну маржу від перепродажу;

попит від перекупщиків раптово зростає, що ще більше підвищує закупівельну ціну під час збору цибулі;

ціни на оренду складів різко зростають через підвищений попит на зберігання овоча, що також споживає потенційні доходи;

фермери також очікують хороших заробітків і не поспішають продавати свій товар, ще більше сприяючи підйому цін на овоч під час збору та безпосередньо після неї;

виробники, які продають цибулю безпосередньо після збору, як правило, реалізовують продукцію, яка не зберігається добре, оскільки перекупщики не знають нюансів вирощування лука.

В результаті шанси на успіх від перепродажу лука з прибутком весною різко зменшуються вже на етапі його закупівлі.