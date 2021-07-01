Блогерка захопила українців висловлюванням про українську мову: "повинна бути всюди"
Поліна Шеремет захопила українців своїм відео, в якому вона говорить про те, що в Україні люди повинні розмовляти українською мовою незалежно від місця, де вони живуть.
Висловлення блогерки опублікував Генріх Лихачовський на своїй сторінці в Facebook.
Дівчина розповіла, що переїхала до Кривого Рогу з Києва. Вона звернулася до педіатра, і медсестра була здивована, що вона розмовляє українською мовою, оскільки думала, що в столиці всі говорять російською.
При цьому вона запитала у Поліни, чи народилася вона в Києві або приїхала із західних регіонів.
"Я буду носитися зі своєю українською мовою до тих пір, поки людей не перестане дивувати, що ми спілкуємося українською мовою в Україні. Я буду носитися зі своєю українською мовою поки люди не перестануть її асоціювати з західною Україною", - заявила блогер.
Вона також підкреслила, що немає ніякої західної України. Можна сказати, на заході України, але західної України не існує.
"Є одна незалежна соборна Україна, українська мова повинна бути всюди, і це не повинно нікого дивувати", - додала вона.
Під відео з'явилося багато лайків і вдячних коментарів за її позицію.
- Шевченко цією мовою в той час всю Росію підкорив - читали і по-українськи і розуміли;
- Молодець;
- Супер;
- Як добре сказано! Молодець!
Нагадаємо, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на російську мову в збірній України з футболу.
Ми також писали про те, що Лариса Ніцой злісно накинулася на героя матчу Україна - Швеція Артема Довбика, який давав інтерв'ю російською мовою.