Блогерка Верба показалася у білизні на останніх термінах вагітності: "Хочу бути красивою до кінця"

Юлія Верба, яка нещодавно розсекретила стать своєї майбутньої дитини, здивувала підписників сміливим контентом. Зірка соцмереж поділилася серією фото, на яких постала з кругленьким животом у самій лише білизні.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки розповідає про це детальніше.
На кадрах, які інфлюенсерка виклала у мережу, вона позувала у білизні чорного кольору. Сміливе вбрання дозволило дівчині продемонструвати вже чималенький животик, адже вже зовсім скоро вона вперше стане мамою. Знімки, як можна помітити були зроблені у гардеробній.
У підписі до світлин Юлія зазначила, що "хоче бути красивою до кінця" своєї вагітності.
"Останній місяць. Хочу бути красивою до кінця", - написала Верба.
Фанати блогерки продовжують активно реагувати на її сміливий "вагітний" контент. Ось деякі їхні коментарі:
Про вагітність зірка соцмереж оголосила у червні, опублікувавши у своєму блозі відповідні фото.
Про заручини зі своїм обранцем Костянтином Юлія оголосила у жовтні минулого року. Тоді вона опублікувала романтичні знімки з обручкою та величезним букетом червоних троянд.
Раніше Юлія була у стосунках з блогером Денисом Притулою. Він задарював дівчину неабиякою кількістю подарунків.
В одному з інтерв'ю Верба заявляла, що колишній коханий презентував їй браслет Cartier, вартість якого становить близько 5-7 тисяч доларів. Такий коштовний презент він вирішив зробити дівчині на день народження.
Пара кілька разів розставалася, після чого відновлювала стосунки. Так тривало до тих пір, поки вони не розійшлися остаточно.
Нещодавно Остапчук розсекретив ім’я свого майбутнього малюка.
Також ми писали про те, що колишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з ними.