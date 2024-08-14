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Блогерша Верба показалась в белье на последних сроках беременности: "Хочу быть красивой до конца"

Юлия Верба (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Любовь Блажко

Юлия Верба, которая недавно рассекретила пол своего будущего ребенка, удивила подписчиков смелым контентом. Звезда соцсетей поделилась серией фото, на которых предстала с кругленьким животом в одном белье.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши рассказывает об этом подробнее.

Верба показалась в белье на последних сроках беременности

На кадрах, которые инфлюэнсер выложила в сеть, она позировала в белье черного цвета. Смелый наряд позволил девушке продемонстрировать уже немалый животик, ведь уже совсем скоро она впервые станет мамой. Снимки, как можно заметить, были сделаны в гардеробной.

В подписи к фотографиям Юлия отметила, что "хочет быть красивой до конца" своей беременности.

"Последний месяц. Хочу быть красивой до конца", - написала Верба.

Блогерша показала себя в белье на последнем месяце беременности (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Реакция сети

Фанаты блогерши продолжают активно реагировать на ее смелый "беременный" контент. Вот некоторые их комментарии:

  • "Очень красивая беременная"
  • "Красавица! Дочь будет вся в маму"
  • "Так выглядеть на 9-м месяце, это надо быть волшебницей! Просто вау"
  • "Самая прекрасная фигура, которая только может быть у женщины"
  • "Здоровой тебе доченьки!".

Что известно о беременности Вербы и ее личной жизни

О беременности звезда соцсетей объявила в июне, опубликовав в своем блоге соответствующие фото.

Блогерша рассказала о беременности в начале лета (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

О помолвке со своим избранником Константином Юлия объявила в октябре прошлого года. Тогда она опубликовала романтические снимки с кольцом и огромным букетом красных роз.

О помолвке звезда объявила осенью прошлого года (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Раньше Юлия была в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он задаривал девушку большим количеством подарков.

В одном из интервью Верба заявляла, что бывший возлюбленный подарил ей браслет Cartier, стоимость которого составляет около 5-7 тысяч долларов. Такой ценный презент он решил сделать девушке на день рождения.

Пара несколько раз расставалась, после чего восстанавливала отношения. Так продолжалось до тех пор, пока они не разошлись окончательно.

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