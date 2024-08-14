Блогерша Верба показалась в белье на последних сроках беременности: "Хочу быть красивой до конца"

Верба показалась в белье на последних сроках беременности

На кадрах, которые инфлюэнсер выложила в сеть, она позировала в белье черного цвета. Смелый наряд позволил девушке продемонстрировать уже немалый животик, ведь уже совсем скоро она впервые станет мамой. Снимки, как можно заметить, были сделаны в гардеробной.

В подписи к фотографиям Юлия отметила, что "хочет быть красивой до конца" своей беременности.

"Последний месяц. Хочу быть красивой до конца", - написала Верба.

Блогерша показала себя в белье на последнем месяце беременности (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Реакция сети

Фанаты блогерши продолжают активно реагировать на ее смелый "беременный" контент. Вот некоторые их комментарии:

"Очень красивая беременная"

"Красавица! Дочь будет вся в маму"

"Так выглядеть на 9-м месяце, это надо быть волшебницей! Просто вау"

"Самая прекрасная фигура, которая только может быть у женщины"

"Здоровой тебе доченьки!".

Что известно о беременности Вербы и ее личной жизни

О беременности звезда соцсетей объявила в июне, опубликовав в своем блоге соответствующие фото.

Блогерша рассказала о беременности в начале лета (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

О помолвке со своим избранником Константином Юлия объявила в октябре прошлого года. Тогда она опубликовала романтические снимки с кольцом и огромным букетом красных роз.

О помолвке звезда объявила осенью прошлого года (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Раньше Юлия была в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он задаривал девушку большим количеством подарков.

В одном из интервью Верба заявляла, что бывший возлюбленный подарил ей браслет Cartier, стоимость которого составляет около 5-7 тысяч долларов. Такой ценный презент он решил сделать девушке на день рождения.

Пара несколько раз расставалась, после чего восстанавливала отношения. Так продолжалось до тех пор, пока они не разошлись окончательно.