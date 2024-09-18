Блогерка Верба народила первістка: фото і подробиці

21-річна дівчина розповіла про це, лаконічно написавши о 16:21: "Ми народилися".

Блогерка поки що не стала ділитися подробицями про новонародженого.

Зазначимо, що Верба розповідала своїм підписникам всі подробиці пологів. Вона приїхала до Львівського перинатального центру кілька днів тому через високий тиск, а вчора їй почали стимулювати родову діяльність. Вдень 17 вересня блогерка ще знімала реклами та жартувала на тему, куди вона потрапила.

А вже сьогодні вранці Юлія вийшла в Stоries, повідомивши про сильні перейми і нереальний біль. Докладніше про пологи вона вирішила розповідати у своєму Telegram-каналі. Дівчина записувала короткі відео для своїх фоловерів, розповідаючи про свій стан, коли їй стало трохи легше під дією епідуральної анестезії. Вона також зазначила, що захоплюється всіма жінками, які народжували без знеболювання.

Верба тривалий час не виходила на зв'язок із шанувальниками, а потім повідомила, що їй робитимуть кесарів розтин через те, що немає повного розкриття.

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Весь цей час разом з нею перебував її обранець і батько дитини - Костянтин, з яким Верба заручена.

За кілька годин до народження дитини він опублікував на своїй сторінці ніжний пост із фото, де тримає кохану за руку.

"Мій всесвіт", - зворушливо підписав він фото з блогеркою в пологовому залі.

Майбутні батьки чекають (фото: instagram.com/kostik_bmw)

Потім новоспечений батько опублікував перші кадри з дитиною у Stories.

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Що відомо про особисте життя Юлії Верби

Верба була довгий час у стосунках із блогером Денисом Притулою. Він дарував дівчині коштовності, величезні букети та інші подарунки.

Так, в одному з інтерв'ю Верба заявила, що колишній коханий подарував їй браслет Cartier, вартість якого складає близько 5-7 тисяч доларів. Такий цінний презент він вирішив зробити дівчині на день народження.

Блогерка у 2021 році (фото: instagram.com/verbaaa)

Пара кілька разів розлучалася, після чого знову сходилася. Так тривало доти, доки вони не розійшлися остаточно у травні 2023 року.

Про заручини зі своїм обранцем Костянтином блогерка оголосила у жовтні 2023 року. Тоді вона опублікувала романтичні світлини з каблучкою та величезним букетом червоних троянд.

Верба зі своїм обранцем (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

А вже у червні 2024 року зірка соцмереж приголомшила шанувальників новиною про вагітність - тоді вона опублікувала у своєму блозі відповідні фото.

Як відомо, блогерка чекала на дівчинку - про це вона розповіла близько місяця тому на шикарній вечірці гендер-паті. До того, як дізнатися стать, свою дитину вона ласкаво називала "горобчиком".

Юлія Верба на 9-му місяці вагітності (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)