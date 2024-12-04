Блогерка показала, як створити стильні багатошарові образи на зиму (відео)

Багатошарові образи - це чудовий спосіб не тільки відчувати комфорт у прохолодні дні, а й бути в тренді. Вони дозволяють комбінувати різні текстури та кольори, створюючи не лише затишок, а й унікальні модні ансамблі.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блогерку India-Rose розповідає, як органічно вписати білий піджак із деніму в багатошарові зимові образи.

Для першого образу дівчина обрала сіру сукню із щільного трикотажу в рубчик. Її вона доповнила напівпрозорими колготками та високими чоботами на низькому ходу.

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Лінію талії блогерка підкреслила тонким ременем. Зверху вона надягла вкорочений піджак з деніму - річ, яка на перший погляд зовсім не підходить на холодну пору року. Доповнити образ вона вирішила сірим шарфом, який вона зав'язала на шиї.

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Для другого образу вона вирішила використовувати лосини. До речі, їх можна замінити термобілизною. Також вона одягла топ та теплий светер з високою горловиною.

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Доповнила лук блогерка високими чоботями в тон до легінсів. Щоб розбавити монохромний образ, зверху вона накинула короткий піджак з деніму білого відтінку. Завешити образ вона вирішила місткою сумкою у тон до лосин.

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Для третього образу дівчина вибрала класичні широкі штани бежево-коричневого відтінку. Їх вона доповнила светром схожого кольору у скандинавському стилі з цікавим візерунком.

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Завершити небанальний образ вона вирішила трендовими кедами та місткою сумкою, а також білим піджаком із деніму.

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Ще один образ вона вирішила скласти зі штанами білого кольору. Зазначимо, що блогери та стилісти називають білі та молочні відтінки штанів та джинсів трендом зими 2025. Серед них відтінок кокосового молока, екрю та колір вершкового масла.

Білі штани широкого крою блогерка доповнила трендовим светром бордового відтінку та зручними кедами.

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Зверху вона накинула вкорочений піджак білого кольору з деніму, як у попередніх образах. Вийшла стильний, а головне, теплий лук на зиму. Завершувала образ сумка незвичної форми.