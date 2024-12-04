Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Многослойные образы - это отличный способ не только чувствовать комфорт в самые прохладные дни, но и быть в тренде. Они позволяют комбинировать различные текстуры и цвета, создавая не только уют, но и уникальные модные ансамбли.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, как органично вписать белый пиджак из денима в многослойные зимние образы.

Для первого образа девушка выбрала серое платье из плотного трикотажа в рубчик. Его она дополнила полупрозрачными колготками и высокими сапогами на низком ходу.

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Линию талии блогерша подчеркнула тонким ремнем. Сверху она надела укороченный пиджак из денима - вещь, которая на первый взгляд совсем не подходит на холодное время года. Дополнить образ она решила серым шарфом, который она завязала на шее.

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Для второго образа она решила использовать лосины. К слову, их можно заменить термобельем. Также она надела топ и теплый свитер с высокой горловиной.

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Дополнила лук блогерша высокими сапогами в тон к легинсам. Чтобы разбавить монохромный образ, сверху она накинула короткий пиджак из денима белого оттенка. Завершить образ она решила вместительно сумкой в тон к лосинам.

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Для третьего образа девушка выбрала классические широкие штаны бежево-коричневого оттенка. Их она дополнила свитером похожего цвета в скандинавском стиле с интересным узором.

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Завершит небанальный образ она решила трендовыми кедами и вместительной сумкой, а также белым пиджаком из денима.

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Еще один образ она решила составить со штанами белого цвета. Отметим, что блогеры и стилисты называют белые и молочные оттенки брюк и джинсов трендом зимы 2025. Среди них оттенок кокосового молока, экрю и цвет сливочного масла.

Белые брюки широкого кроя блогерша дополнила трендовым свитером бордового оттенка и удобными кедами.

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Сверху она накинула укороченный пиджак белого цвета из денима, как во всех предыдущих образах. Получился стильный, а главное, теплый лук на зиму. Завершала образ сумка необычной формы.