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Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Среда 04 декабря 2024 07:15
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Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео) Что носить зимой 2024-2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Многослойные образы - это отличный способ не только чувствовать комфорт в самые прохладные дни, но и быть в тренде. Они позволяют комбинировать различные текстуры и цвета, создавая не только уют, но и уникальные модные ансамбли.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, как органично вписать белый пиджак из денима в многослойные зимние образы.

Для первого образа девушка выбрала серое платье из плотного трикотажа в рубчик. Его она дополнила полупрозрачными колготками и высокими сапогами на низком ходу.

Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Скриншот

Линию талии блогерша подчеркнула тонким ремнем. Сверху она надела укороченный пиджак из денима - вещь, которая на первый взгляд совсем не подходит на холодное время года. Дополнить образ она решила серым шарфом, который она завязала на шее.

Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Скриншот

Для второго образа она решила использовать лосины. К слову, их можно заменить термобельем. Также она надела топ и теплый свитер с высокой горловиной.

Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Скриншот

Дополнила лук блогерша высокими сапогами в тон к легинсам. Чтобы разбавить монохромный образ, сверху она накинула короткий пиджак из денима белого оттенка. Завершить образ она решила вместительно сумкой в тон к лосинам.

Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Скриншот

Для третьего образа девушка выбрала классические широкие штаны бежево-коричневого оттенка. Их она дополнила свитером похожего цвета в скандинавском стиле с интересным узором.

Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Скриншот

Завершит небанальный образ она решила трендовыми кедами и вместительной сумкой, а также белым пиджаком из денима.

Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Скриншот

Еще один образ она решила составить со штанами белого цвета. Отметим, что блогеры и стилисты называют белые и молочные оттенки брюк и джинсов трендом зимы 2025. Среди них оттенок кокосового молока, экрю и цвет сливочного масла.

Белые брюки широкого кроя блогерша дополнила трендовым свитером бордового оттенка и удобными кедами.

Блогерша показала, как создать стильные многослойные образы на зиму (видео)

Скриншот

Сверху она накинула укороченный пиджак белого цвета из денима, как во всех предыдущих образах. Получился стильный, а главное, теплый лук на зиму. Завершала образ сумка необычной формы.

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