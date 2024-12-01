Тепле пальто на зиму: які фасони та тренди обирають Злата Огнєвіч, Христина Горняк та дружина Павліка

У зимовому гардеробі має бути кілька варіантів верхнього одягу. Тепле пальто - стильний варіант на кожен день, якщо вам набридли традиційні пуховики. Такий верхній одяг забезпечує більшу свободу рухів і дозволяє носити під нею об'ємні светри та інші теплі речі.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які пальта обирають українські знаменитості та з чим їх поєднують.

Злата Огнєвіч

Популярна українська співачка Злата Огневич стежить за модними трендами. Як для повсякденних луків, так і для зйомок артистка вибирає образи з пальтами.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Для фотосесії співачка обрала коричневе пальто в стилі оверсайз, яке вона доповнила тонким ременем на поясі, а також шкіряними рукавичками, напівпрозорими колготками та взуттям на високих підборах.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Для іншої зйомки Огнєвіч обрала трендове шкіряне пальто в кольорі бургунді. Цей образ артистка також доповнила високими шкіряними рукавичками.

Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк обрала стильний образ на осінь із довгим пальтом у відтінку кемел. Його вона доповнила широкими брюками шоколадного відтінку та бежевим светром. Завершували образ ботильйони з вузькими носками на високих підборах, сонцезахисні окуляри та масивна прикраса на шиї.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Катерина Репяхова

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова для повсякденного луку обрала довге сіро-бежеве пальто. Під нього вона одягла коричневі джинси та светр молочного відтінку. Завершували образ біле взуття та невелика сумка крос-боді.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Люда з Голлівуду

Блогерка Люда з Голлівуду (справжнє ім'я - Людмила Луцук) демонструє на своїй сторінці різні варіанти з пальтами. Так, для теплої осені вона вибрала сіре пальто, яке стилізувала з чорним комбінезоном, високими чоботями та довгим шарфом.

Люда з Голлівуду (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Також вона продемонструвала образ з пальтом зі штучного хутра. Під нього вона одягла довгу трикотажну сукню темно-коричневого відтінку та високі чоботи. Завершити лук блогерка вирішила тонкою шапкою, масивними сережками та сумкою.

Люда з Голлівуду (фото: instagram.com/lyudashollywooda)