Блогерка з Одеси оскандалилася заявами про "нацистів в Україні" та "утиск російськомовних"

Бронникова – ФОП, який надає б'юті-послуги в Одесі. Вона веде власну сторінку в Instagram і сайт – російською мовою.

Однак це суперечить закону про державну мову, тож підприємницю оштрафували на 5 тисяч гривень.

Щобільше, після штрафу блогерка заявила, що їй простіше закрити ФОП, ніж перейти на українську мову.

А коли почалася хвиля хейту на її адресу, Бронникова заявила, що "нацисти їй нав'язують наративи та правила", вона живе у "нацистській Україні" і її обмежують за російську мову.

Варто зазначити, що Руслана Бронникова і раніше публікувала антиукраїнські посади на своїй сторінці в Instagram.

До того ж близько місяця тому вона виїхала з Одеси до Росії. Зараз вона перебуває в Анапі й, судячи з публікацій, повертатися в Україну не збирається.

Хоча ще рік тому вона публікувала фотографії з макіяжем у національних кольорах. При цьому жодних висловлювань про те, хто агресор, вона не писала.