Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о "нацистах в Украине" и "притеснении русскоязычных"

Бронникова - ФОП, который оказывает бьюти-услуги в Одессе. Она ведет собственную страницу в Instagram и сайт - на русском языке.

Однако это противоречит закону о государственном языке, поэтому предпринимательницу оштрафовали на 5 тысяч гривен.

Более того, после штрафа блогерша заявила, что ей проще закрыть ФОП, чем перейти на украинский язык.

А когда началась волна хейта в ее адрес, Бронникова заявила, что "нацисты ей навязывают нарративы и правила", она живет в "нацистской Украине" и ее ущемляют за русский язык.

Стоит отметить, что Руслана Бронникова и ранее публиковала антиукраинские посты на своей странице в Instagram.

Более того, около месяца назад она выехала из Одессы в Россию. Сейчас она находится в Анапе и судя по публикациям, возвращаться в Украину не собирается.

Хотя еще год назад она публиковала фотографии с мейкапом в национальных цветах. При этом никаких высказываний о том, кто агрессор, у нее не было.